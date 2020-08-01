Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 августа 2020: 37 новых заболевших за сутки
Всего заражений: 6071
Всего выздоровлений: 5390
Смертей: 29
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области диагноз коронавирус за сутки поставлен еще 37 пациентам, количество заболевших COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 6071 человека. Выздоровело 46 ярославцев, всего 5390.
На данный момент госпитализировано 298 пациентов, на обязательной изоляции находятся 350 человек, на карантине - 1498.
Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 1 августа 2020 годаФото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3067;
Рыбинск – 856;
Ярославский МР – 317;
Ростовский МР – 306;
Переславский городской округ – 256;
Гаврилов-Ямский МР – 227;
Тутаевский МР – 226;
Рыбинский МР – 188;
Борисоглебский МР – 129;
Угличский МР – 117;
Большесельский МР – 83;
Некрасовский МР – 84;
Даниловский МР – 57;
Пошехонский МР – 63;
Некоузский МР – 47;
Первомайский МР – 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 11;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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