Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 августа 2020: 37 новых заболевших за сутки

Всего заражений: 6071

Всего выздоровлений: 5390

Смертей: 29

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области диагноз коронавирус за сутки поставлен еще 37 пациентам, количество заболевших COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 6071 человека. Выздоровело 46 ярославцев, всего 5390.

На данный момент госпитализировано 298 пациентов, на обязательной изоляции находятся 350 человек, на карантине - 1498.

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 1 августа 2020 годаФото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3067;

Рыбинск – 856;

Ярославский МР – 317;

Ростовский МР – 306;

Переславский городской округ – 256;

Гаврилов-Ямский МР – 227;

Тутаевский МР – 226;

Рыбинский МР – 188;

Борисоглебский МР – 129;

Угличский МР – 117;

Большесельский МР – 83;

Некрасовский МР – 84;

Даниловский МР – 57;

Пошехонский МР – 63;

Некоузский МР – 47;

Первомайский МР – 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 11;

Любимский МР – 6.