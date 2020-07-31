20 совершенно нечестных способов отъема денег у населения

В четыре раза! В четыре раза по сравнению с мартом-маем 2019 года выросло число звонков ярославцам якобы от сотрудников банка. Мошенники не дремлют, и на волне коронавируса не только используют старые, проверенные временем схемы отъема денег у населения, но и придумывают новые. - Злоумышленники применяют около 20 схем по выводу денег со счетов граждан. Чаще всего используют либо страх потерять средства, либо стремление к быстрому и легкому обогащению. Но всегда действуют быстро, не давая жертве адекватно оценить ситуацию, - рассказал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов во время совместной пресс-конференции с региональным УМВД. За время пандемии в России зарегистрировано порядка 165 тысяч несанкционированных списаний на сумму около 1,5 миллиардов рублей. Средний размер хищений – 10 тысяч. В Ярославской области за шесть месяцев 2020 года число хищений с помощью Интернета, мобильной связи и банковский карт выросло на 22%, рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – 46,3%. И чаще всего люди сами практически отдавали деньги мошенникам, разглашая ту информацию, которая должна быть только у хозяина банковской карты. Как рассказали в УМВД по Ярославской области, самая распространенная схема обмана, когда мошенники убеждают жертву назвать им реквизиты карты и СМС-коды, просят перевести деньги на «безопасный» счет или установить приложение. А оно позволит злоумышленнику управлять телефоном доверчивого человека как своим собственным. Соответственно, и пользоваться мобильным банком. Вот несколько примеров, прочитав которые, вы поймете, как работают нечестные на руку дельцы и, возможно, это поможет спасти ваши денежки. - Женщине позвонил «сотрудник безопасности банка», который, под предлогом предотвращения списания денег со счета, убедил перевести все средства на указанные им счета. Потерпевшая не стала обращаться в банк, а сделала все, что велел звонивший. Итог – минус 700 тысяч рублей накоплений. Если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните фамилию, имя и отчество собеседника, его должность и скажите, что свяжитесь с ним сами. Положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную. - Женщина разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже коляски. Ей позвонила якобы покупательница и под предлогом оплаты товара убедила назвать реквизиты банковской карты и СМС-коды. Со счета списалось более 180 тысяч рублей. Никому не называйте конфиденциальные данные карты. Чтобы сделать перевод, покупателю достаточно знать номер сотового телефона, к которому привязана карта, либо номер карты. Не публикуйте в свободном доступе свои персональные данные: номер телефона, домашний адрес, данные паспорта. - Житель Самарской области звонил ярославским пенсионерам и представлялся сыном, попавшим в ДТП. В ходе разговора менял голос и «становился» сотрудником правоохранительных органов, готовым за вознаграждение решить проблему. Потерпевшие передавали деньги через водителей такси, которых вызывал мошенник. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера. Не сообщайте позвонившему дополнительных сведений. Узнайте детали происшествия, прекратите разговор. Свяжитесь с родственником и обратитесь в полицию. - Еще одной ярославне позвонили «сотрудники» банка. По их словам от ее имени кто-то пытается взять кредит, и чтобы остановить процесс нужно было установить специальную программу на телефон. Женщина выполнила требовани и с ее счета списались 340 тысяч рублей. Ни в коем случае не открывайте ссылки, полученные от посторонних лиц в виде смс, ммс, электронных писем. Не устанавливайте программы на свой смартфон и компьютер по указанию других людей. Если сомнительную ссылку прислал друг или знакомый, позвоните ему и уточните, делал ли он это. На все свои гаджеты установите антивирус. Не попадайтесь на уловки мошенников и берегите свои деньги. Лучше несколько раз перепроверить ту информацию, что вам сообщает незнакомый человек (даже если он вас торопит), чем остаться обманутым.