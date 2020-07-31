Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 июля 2020: умер еще один человек

Всего заражений: 6034

Всего выздоровлений: 5344

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 82-летняя женщина. Таким образом, количество жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 29. В июле оперативный штаб сообщил о семи смертях пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. До 20-х чисел месяца все было относительно спокойно, к концу статистика начала меняться.

За отметку в 6 тысяч перешло и число зараженных. По данным на 31 июля, диагноз поставили еще 38 ярославцам. За сутки выздоровели 45 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3049;

Рыбинск – 854;

Ярославский МР – 317;

Ростовский МР – 306;

Переславский городской округ – 256;

Гаврилов-Ямский МР – 227;

Тутаевский МР – 218;

Рыбинский МР – 188;

Борисоглебский МР – 127;

Угличский МР – 115;

Некрасовский МР – 84;

Большесельский МР – 83;

Пошехонский МР – 61;

Даниловский МР – 57;

Некоузский МР – 47;

Первомайский МР – 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.