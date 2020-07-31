Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 31 июля 2020: умер еще один человек
Всего заражений: 6034
Всего выздоровлений: 5344
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек - 82-летняя женщина. Таким образом, количество жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 29. В июле оперативный штаб сообщил о семи смертях пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. До 20-х чисел месяца все было относительно спокойно, к концу статистика начала меняться.
За отметку в 6 тысяч перешло и число зараженных. По данным на 31 июля, диагноз поставили еще 38 ярославцам. За сутки выздоровели 45 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3049;
Рыбинск – 854;
Ярославский МР – 317;
Ростовский МР – 306;
Переславский городской округ – 256;
Гаврилов-Ямский МР – 227;
Тутаевский МР – 218;
Рыбинский МР – 188;
Борисоглебский МР – 127;
Угличский МР – 115;
Некрасовский МР – 84;
Большесельский МР – 83;
Пошехонский МР – 61;
Даниловский МР – 57;
Некоузский МР – 47;
Первомайский МР – 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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