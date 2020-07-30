В Костроме с причала угнали яхту

Два жителя Костромской области захотели на речную прогулку и не придумали ничего лучше, как угнать яхту.

Сначала мужчины, которые приехали в областной центр отдохнуть, отправились прогуляться по набережной. Оба были нетрезвы, иначе вряд ли бы их потянуло на дальнейшие подвиги. На причале отдыхающие заметили пришвартованную яхту и сначала, как добропорядочные граждане, лишь сделали несколько снимков на ее фоне. Дальше – больше.

Мужчины запрыгнули на судно и подумали, а почему бы и не покататься? Отшвартовали яхту и отправились на речную прогулку, прихватив с собой двоих друзей.

Пока компания гуляла, на причал пришел хозяин судна, обнаружил, что судна нет на месте и обратился в транспортную полицию с заявлением об угоне.

- Завершив речной вояж, приятели бросили плавсредство вблизи берега, где оно и было обнаружено в ходе расследования. Кроме того, во время прогулки один из злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронил лодочный мотор стоимостью 20 тысяч рублей, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.

Угонщики, одному 20 лет, другому 21 год, нигде не работают и не учатся, живут за счет случайных заработков. В отношении них возбуждено уголовное дело, по которому костромичам грозит лишение свободы до 7 лет.