Банк «Открытие: индивидуальный подход к каждому клиенту

- Повсеместно подводятся итоги первого полугодия. Какими были прошедшие шесть месяцев этого непростого года для банка?

- Интересными. Особенно – второй квартал. В условиях новых реалий банк показал себя на Ярославской земле с лучшей стороны, сумев адаптироваться к той ситуации, в которой оказалась страна. В сложные месяцы пандемии мы не остановились ни на один день, все операции клиентов проводились в штатном режиме.

Мы обеспечили удаленный доступ сотрудникам, ввели посменный график работы. Маски, перчатки, дезинфекция помещений, замер температуры – реализовывались все меры безопасности и требования Роспотребнадзора.

Что касается цифр, то драйвером полугодия, бесспорно, явилась ипотека – по сравнению с аналогичным периодом 2019-го ее объем вырос в 3 раза.

- Такой рост ипотечных кредитов связан с введенными госпрограммами?

- Пожалуй, не смогу выделить что-то одно. И госпрограммы, и наши собственные, и рефинансирование кредитов других банков – сегодня востребован весь имеющийся в банке комплекс предложений. Особенно эффективно показала себя работа с застройщиками, кредитование возводимых ими объектов.

Совсем недавно снизились ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования.

С июня банк снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99%. Обновились условия программ «Военная ипотека» и «Рефинансирование Военной ипотеки». Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Кроме того, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. Буквально несколько недель назад вступила в силу программу «Жилой дом», позволяющая приобрести дом с земельным участком на вторичном рынке недвижимости при ставке от 8,9%.

Важно, что ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» является участником госпрограмм и программ рефинансирования не только для физических лиц, но и для предпринимателей.

- И как в условиях пандемии строится взаимодействие с бизнесом?

- Эффективно. И опять речь идет о комплексе: собственные меры поддержки предпринимателей идеально дополнились госпрограммами для того, чтобы еще надежнее поддержать наших клиентов.

Активно действуют программы кредитных каникул, отсрочки по оплате основного долга на 6 месяцев. Зарплата под 0%, кредит на восстановление и от Минэкономразвития, инвестиционные и оборотные кредиты на льготных условиях – бизнес Ярославской области позитивно откликается на наши предложения.

Могу сказать, что сектор малого и среднего бизнеса воспринимает «Открытие» как надежный банк, которому можно довериться в сложной ситуации: в 2 раза увеличился поток клиентов, который пришли к нам из других банков для открытия счета.

Хочу подчеркнуть, что мы не намерены останавливаться. Буквально на днях банк предложил представителям малого бизнеса новый продукт «Удачный рефинанс» по ставке 7 % годовых.

- Какие еще продукты стали эффективными для предпринимателей?

- Мы смогли реализовать много зарплатных проектов – наши предложения оказались выгодными и удобными для клиентов. И не только для представителей бизнеса, но и для членов их коллективов. Подчеркну, «Открытие» один из немногих банков, который имеет действительно достойный кэшбэк, возвращающийся «живыми» деньгами на карту. Кроме того, снимать средства с карты можно в любом банкомате на территории РФ, так и за ее пределами. Существует и достаточно широкий спектр льготных программ, доступных владельцам наших зарплатных карт.

- Кстати, как вели себя клиенты в течение полугодия?

- Не было никакой паники - в сложные весенние месяцы клиенты проявили рациональный и взвешенный подход к своим денежным средствам. К примеру, депозитный портфель по юридическим лицам мы увеличили на 50 %. Наши частные клиенты не перестали пользоваться кредитными средствами: объем кредитов наличными вырос более чем в 2 раза. Увеличился оборот кредитных карт, мы сделали беспроцентный период до 120 дней.

Все программы, которые внедряются сегодня, адаптированы под новые реалии сегодняшней экономической ситуации в России и мире. Мы видим тенденцию снижения ставки по кредитам. То же происходит с депозитами – поэтому клиенты все активнее пользуются инвестиционными продуктами. Их объем в первом полугодии увеличился в 2,5 раза.

- Что-то изменилось в формате взаимодействия банка и его клиентов?

- Безусловно. Что касается юридических лиц, то практически 80% из них перешли на использование удаленных каналов банка. У физических лиц тенденция та же. Оформить карту, вклад, получить кредит – все это можно полностью сделать онлайн. Конечно, консультации по инвестпродуктам более профессионально и качественно проводятся в ходе посещения офиса банка. Но и даже в этом случае технологии позволяют эффективно пользоваться такими продуктами дистанционно.

В целом же мы продолжаем работать над повышением уровня качества сервиса, расширением продуктовой линейки. Мы видим, что экономика начинает оживать, предприниматели вновь начинают наращивать объемы бизнеса, негативные моменты экономики нивелируются. Поэтому мы ждем жителей региона в офисах банка, чтобы предложить максимально выгодные индивидуально подобранные банковские продукты.

Страховые и брокерские услуги, лизинг, факторинг – в «Открытии» действительно готовы решить максимально широких круг вопросов своих клиентов. И делать это профессионально и с удовольствием.