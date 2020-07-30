Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июля 2020: умер 39-летний мужчина
Всего заражений: 5996
Всего выздоровлений: 5299
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области еще один человек, по данным на 30 июля, скончался от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой COVID-19 стал 39-летний мужчина. Напомним, что вчера от коронавируса умерли два человека, в том числе 27-летняя женщина.
За сутки количество заболевших увеличилось на 41 пациента, вылечились и выписались 30 ярославцев.
Таким образом, в регионе в начала пандемии COVID-19 подхватили 5996 человек, к этому дню вылечились 5299 жителей области. Скончались 28 ярославцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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