Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июля 2020: умер 39-летний мужчина

Всего заражений: 5996

Всего выздоровлений: 5299

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области еще один человек, по данным на 30 июля, скончался от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой COVID-19 стал 39-летний мужчина. Напомним, что вчера от коронавируса умерли два человека, в том числе 27-летняя женщина.

За сутки количество заболевших увеличилось на 41 пациента, вылечились и выписались 30 ярославцев.

Таким образом, в регионе в начала пандемии COVID-19 подхватили 5996 человек, к этому дню вылечились 5299 жителей области. Скончались 28 ярославцев.