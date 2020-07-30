2020-07-30T12:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 30 июля 2020: умер 39-летний мужчина

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 30 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Еще одна смерть от COVID-19. Скриншот Яндекс.СтатистикаЕще одна смерть от COVID-19. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5996

Всего выздоровлений: 5299

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области еще один человек, по данным на 30 июля, скончался от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой COVID-19 стал 39-летний мужчина. Напомним, что вчера от коронавируса умерли два человека, в том числе 27-летняя женщина.

За сутки количество заболевших увеличилось на 41 пациента, вылечились и выписались 30 ярославцев.

Таким образом, в регионе в начала пандемии COVID-19 подхватили 5996 человек, к этому дню вылечились 5299 жителей области. Скончались 28 ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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