2020-07-29T13:28:22+03:00
Иваново

Живой бросил в огонь. Ивановцу грозит 3 года за убийство кошки

Мужчина разозлился на домашнее животное
Полина Вачнадзе
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Ивановцу грозит 3 года за убийство кошкиИвановцу грозит 3 года за убийство кошкиФото: Полина Вачнадзе
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Житель Ивановской области, который не так давно освободился из мест лишения свободы, скоро может вновь туда отправиться. Мужчина поднял руку на беззащитное животное, которое его чем-то разозлило. Причем убил изверг кошку с особой жестокостью.

Все произошло в мае этого года в поселке Лух. Домашняя кошечка чем-то разозлила мужчину.

- Обухом металлического колуна он нанес кошке удар по голове, после чего еще живую бросил в топку котла. Уголовное дело было возбуждено лишь после вмешательства прокуратуры Лухчкого района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения. Статья за жестокое обращение с животными предусматривает разные виды наказания, в том числе и лишение свобод ына срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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