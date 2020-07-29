Живой бросил в огонь. Ивановцу грозит 3 года за убийство кошки

Житель Ивановской области, который не так давно освободился из мест лишения свободы, скоро может вновь туда отправиться. Мужчина поднял руку на беззащитное животное, которое его чем-то разозлило. Причем убил изверг кошку с особой жестокостью.

Все произошло в мае этого года в поселке Лух. Домашняя кошечка чем-то разозлила мужчину.

- Обухом металлического колуна он нанес кошке удар по голове, после чего еще живую бросил в топку котла. Уголовное дело было возбуждено лишь после вмешательства прокуратуры Лухчкого района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения. Статья за жестокое обращение с животными предусматривает разные виды наказания, в том числе и лишение свобод ына срок до 3 лет.