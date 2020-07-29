2020-07-29T12:12:11+03:00
Кострома

За сутки мошенники обманули костромичей больше чем на миллион рублей

Один даже воспользовался влюбленностью доверчивой женщины
Полина Вачнадзе
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За сутки мошенники обманули костромичей больше чем на миллион рублейЗа сутки мошенники обманули костромичей больше чем на миллион рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За сутки костромским полицейским подали заявления о мошенничестве три человека. Общая сумма, на которую обогатились злоумышленники, составила более миллиона рублей.

В любовной истории, которая закончилась для женщины разочарованием в мужчине и потерей 217 тысяч рублей, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Правда, личный сюжет их волнует мало, больше уголовная сторона отношений 33-летней костромички и ее знакомого из Интернета.

С молодым человеком женщина познакомилась на просторах всемирной Сети в начале марта. Вживую она его так и не увидела, но средства сначала, якобы, на обучение, потом на личные расходы и на оформление документов пересылала своему ухажеру регулярно. За 3 месяца костромичка успела взять кредит, а еще набрала денег у родных, друзей и знакомых. Мужчина обещал отдать «как только, так сразу», но едва у него стали настоятельно требовать вернуть долг, исчез с радаров, удалив из Сети все данные. Пару дней женщина пыталась сама выйти с ним на связь, а потом пошла в полицию.

Еще одна жительница Костромы пострадала от мошенника, когда пыталась снять квартиру в аренду. Она позвонила по объявлению, а потом по настоянию «хозяина» жилья внесла предоплату – 8,5 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счет, мужчина перестал выходить на связь, а объявление удалил.

Но самой крупной суммы лишилась 80-летняя пенсионерка. Лже-сотрудники банка уверили женщину, что с ее счета кто-то пытается перевести деньги.

- Потерпевшая призналась, что у нее есть 800 тысяч рублей. На протяжении трех часов под чутким руководством собеседника по телефону частями переводила свои деньги через терминал на «безопасный» счет. Вечером пенсионерка рассказала приятельнице о случившемся, и та сумела убедить ее обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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