Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 июля 2020: от COVID-19 умерли еще два человека
Всего заражений: 5955
Всего выздоровлений: 5269
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Зоопарк: работает
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области от COVID-19 скончались еще два человека: 51-летняя женщина и 27-летняя девушка.
За сутки коронавирус диагностировали у 39 жителей региона. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 5955 человек. Вылечились и выписались 35 ярославцев, всего выздоровевших - 5269.
На лечении в больницах находятся 340 пациентов: из них 119 с подтвержденным COVID-19, 221 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 277 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1610.
Статистика распространения коронавируса по региону на сегодняшний день выглядит так:
Ярославль - 3017;
Рыбинск - 837;
Ярославский МР - 315;
Ростовский МР - 306;
Переславский городской округ - 256;
Гаврилов-Ямский МР - 226;
Тутаевский МР - 206;
Рыбинский МР - 187;
Борисоглебский МР - 126;
Угличский МР - 115;
Большесельский МР - 83;
Некрасовский МР - 77;
Даниловский МР - 57;
Пошехонский МР - 55;
Некоузский МР - 47;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 13;
Мышкинский МР - 8;
Любимский МР - 6.
Вылечились и выписались 35 ярославцевФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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