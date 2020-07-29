Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 июля 2020: от COVID-19 умерли еще два человека

Всего заражений: 5955

Всего выздоровлений: 5269

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Зоопарк: работает

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области от COVID-19 скончались еще два человека: 51-летняя женщина и 27-летняя девушка.

За сутки коронавирус диагностировали у 39 жителей региона. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 5955 человек. Вылечились и выписались 35 ярославцев, всего выздоровевших - 5269.

На лечении в больницах находятся 340 пациентов: из них 119 с подтвержденным COVID-19, 221 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 277 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1610.

Статистика распространения коронавируса по региону на сегодняшний день выглядит так:

Ярославль - 3017;

Рыбинск - 837;

Ярославский МР - 315;

Ростовский МР - 306;

Переславский городской округ - 256;

Гаврилов-Ямский МР - 226;

Тутаевский МР - 206;

Рыбинский МР - 187;

Борисоглебский МР - 126;

Угличский МР - 115;

Большесельский МР - 83;

Некрасовский МР - 77;

Даниловский МР - 57;

Пошехонский МР - 55;

Некоузский МР - 47;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 13;

Мышкинский МР - 8;

Любимский МР - 6.