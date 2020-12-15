Ты туда не ходи: что запретят делать ивановцам на улицах во время новогодних праздников

Правительство региона озвучило правила работы общественных пространств. ФОТО: Дмитрий РЫЖАКОВ

Ивановская область готовится к проведению новогодних каникул. Хочется и людям дать отдохнуть и отпраздновать, но в то же время расслабляться нельзя, иначе пандемия наберет обороты. Правительство региона утвердило порядок работы общественных территорий, пояснив, как можно себя вести во время массовых гуляний, а что делать запрещено.

В Ивановской области открыты уличные катки, горнолыжные комплексы, снежные горки и ярмарки. Разрешены выступления творческих коллективов, но только в качестве видеотрансляции. Нельзя оборудовать сцены, зрительные места, площадки для танцев и в прочие территории, где возможно скопление людей. Точки питания работать могут, но только на вынос.

Запрещены концерты, представления, фестивали, народные гуляния, игры, конкурсы, дискотеки, лотереи, соревнования и причте мероприятия. Люди старше 65 лет должны сидеть дома – для них в регионе по-прежнему действует «домашний режим».

Все ивановцы, участвующие в праздниках, должны носить маски. Перчатки рекомендуются, но вместо них можно использовать антисептик для обработки рук. Нельзя забывать о социальной дистанции в полтора метра.