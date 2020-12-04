Ярославцам рассказали, почему нельзя бездумно принимать антибиотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный пульмонолог департамента здравоохранения и фармации региона Николай Поярков рассказал, почему при COVID-19 нельзя пить антибиотики без назначения врача и к чему может привести такая самостоятельность.

- Коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм ОРВИ до тяжелого респираторного синдрома. Для пневмонии при COVID-19 характерно двустороннее поражение легких, матовое стекло с участками консолидации, быстрое нарастание поражения легких, - пояснил врач.

При пневмонии, вызванной COVID-19, антибактериальные препараты не показаны, так как они не действуют на вирусы, не подавляют их активность. Вирусы повреждают легочную ткань, вызывают ее отек и приводят к скоплению в ней жидкости и других компонентов. По словам медика, эти изменения принципиально отличаются от той пневмонии, которую обычно называют воспалением легких.

- Причиной возникновения такой пневмонии, то есть воспаления легких, являются бактерии. Именно против них и направлены антибиотики, - поясняет Николай Поярков.

Другим отличием бактериальной пневмонии является одностороннее воспаление, а не двустороннее, как при коронавирусном повреждении. И самое главное: симптомы вирусного повреждения – сухой кашель и одышка, а бактериального воспаления – легкий кашель с отделением гнойной мокроты темно-серого или зеленого цвета.

Как почему вредно назначать антибиотики при COVID-19? В первую очередь, это приводит к устойчивости бактерий к этим препаратам.

- А если бактерии стали устойчивы к антибиотику, значит воспаление легких, ими вызванное, невозможно будет вылечить. Также назначенный не по показаниям медикамент может привести к побочным реакциям: аллергической сыпи, кашлю и удушью, развитию колита, поражению печени, почек, повышению температуры. Могут быть и угрожающие жизни последствия, - предупреждает врач.

Поэтому вопрос о назначении антибиотиков должен решать медик, рассматривая каждый случай индивидуально, взвешивая все факторы за и против.

- Еще раз подчеркиваю, что показанием для назначения этих препаратов является бактериальное воспаление, но не вирусное заболевание, к которому относится новая коронавирусная инфекция, - говорит Николай Поярков.