В Ярославской области поссорились коммунисты и РПЦ Фото: Полина Вачнадзе

2 декабря на сайте ярославских коммунистов появилась статья под названием «Ярославские «новомученики – страдальцы за веру или антисоветчики в рясах?». Начинается она такими словами: «Один из самых бесстыдных и подлых мифов, с помощью которых буржуазная пропаганда пытается очернить пролетарскую революцию – это миф о том, будто бы Советская власть преследовала людей за веру. Якобы она подвергала их гонениям лишь за то, что они были верующими, священниками или монахами». Дальше автор утверждает, что это ложь и никогда советская власть не преследовала людей за их религиозные взгляды и «не карала верующих». Гонениям подвергались лишь контрреволюционеры.

В качестве примера автор разбирает истории трех священников, расстрелянных в 19918 году во время подавления белогвардейского мятежа в Ярославле. И пытается доказать, что революционеры поступили правильно.

- … все три ярославских «новомученика» оказались ярыми контрреволюционерами, злобными врагами советского строя. Они вполне заслуженно были наказаны Советской властью за свои преступления. Никакими они не были «божьими агнцами», безвинно пострадавшими от рук «свирепых безбожников» - как нам усиленно внушает буржуазная пропаганда, - пишет автор.

На публикацию отреагировал пресс-секретарь ярославской епархии Александр Сатомский, который назвал ее «танцами на гробах» и счел осквернением памяти новомучеников. Кроме того, советской власти отец Александр напомнил о кампании по осквернению мощей святых, проведенную в 1918-1920 годах.

- До глубины души поражает догматическая уверенность в святости и непогрешимости собственной организации. В том, что если она кого-то пытала и убивала - то только во имя добра и всеобщего блага. При том, что это безусловно не так, примеры тому есть и в моей семейной истории, автору как взрослому человеку не приходит в голову простое соображение из арсенала нравственного минимума - нельзя убивать за добро! Злом невозможно достичь блага! Были сложные и неоднозначные периоды и в нашей церковной истории, но мы видим их и раскаиваемся в этом - одна только история со старообрядцами многого стоит! Но мы признаем зло - злом, пусть на это и понадобилось время. Здесь же - прямое оправдание убийств без всякого, даже формального, суда и следствия, - пишет Александр Сатомский.

И предлагает обратиться к труду В.П.Голикова, который посвящен памяти жертв политических репрессий, живших в Ярославской области:

- Открыв на любой странице, мы можем натолкнуться на упоминание о простом человеке, жившем своей тихой жизнью и вдруг по чьей-то воле объявленном политическим преступником. Для этого было совершенно не обязательно принадлежать к «классам угнетателей». … И все они, как и упомянутые в статье г-жи Яневой новомученики - реабилитированы на основании целого ряда документов. То есть само государство признало невиновность этих людей, но оказывается что это ничего не значит в глазах поклонников советского строя.

Ярославский священник надеется, что целью публикации не является «оправдание убийства без суда и следствия», но недоумевает, почему «подобные пасквили» размещаются на официальном сайте.