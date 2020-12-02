Трех полицейских из Костромы будут судить за привлечение невиновного к уголовной ответственности

Полицейские сфальсифицировали доказательства ради улучшения статистики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска, дознавателя и начальника линейного пункта полиции Костромского ЛО МВД на транспорте. Они обвиняются в привлечении заведомо невиновного человека к уголовной ответственности и фальсификации доказательств.

В прошлом году в полиции лежало нераскрытое дело по краже. По версии следствия, чтобы улучшить статистику подразделения, начальник уголовного розыска нашел человека, готового взять на себя преступление. Полицейский сфальсифицировал доказательства и привлек к делу соучастников: начальника линейного пункта полиции на станции Нерехта и дознавателя.

- Была написана явка с повинной, подписаны протоколы следственных действий, сотрудники полиции нашли лиц, которые дали заведомо ложные показания, - пояснили в Северо-Западном СУ на транспорте СК РФ. – Уголовное дело направили в прокуратуру и суд.

Но приговор не был вынесен, так как во время рассмотрения дела открылись обстоятельства, доказывающие непричастность обвиняемого к краже. Так что на скамье подсудимых теперь окажутся костромские полицейские.