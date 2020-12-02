В Ярославле отменят 26 действующих автобусных маршрутов и откроют 23 новых

Оптимизация не приведет к снижению удобств для пассажиров, обещают ярославские власти Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославские власти решили провести реформу городского транспорта. Уже в следующем году начнется оптимизация маршрутной сети. О том, как это будет происходить, вчера, 1 декабря, на общегородском совещании рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По словам чиновника, изменения направлены на то, чтобы исключить неэффективные дублирующие друг друга маршруты, гонку между перевозчиками и повысить безопасность на дорогах. Поэтому первое, что ждет ярославцев, - это сокращение количества маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу, до 80% с 375 до 72. К июлю 2021 года под закрытие попадут сразу 26 действующих маршрутов. В их числе № 35М, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 51, 61, 67, 73, 80, 81, 82, 83, 85К, 85Д, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96. Вместо них городские чиновники обещают открыть 23 новых маршрута. При этом в мэрии поясняют, что основным общественным транспортом в Ярославле должны стать автобусы большой вместимости, которые будут ходить точно по расписанию.

Если на данный момент в часы пик на линию выходят 845 единиц техники, то после оптимизации их станет 633. Хватит ли такого количества транспорта, даже с учетом появления вместительных автобусов, чтобы люди могли вовремя и с удобством добраться до работы или домой, пока неясно. Однако у чиновников уже есть варианты решения проблемы, которая может возникнуть.

В городе появятся пересадочные маршруты, пояснил Сергей Волканевский. Это означает, что добраться из одного места в другое без пересадок, как это происходит сейчас, не удастся. Получается, ярославцам придется тратить на дорогу не только в два раза больше денег, но, возможно, и времени. Дождаться порой утром или вечером транспорта, в который еще можно сесть (скорее, даже не сесть, а втолкнуться), весьма проблематично.

Но в мэрии успокаивают и обещают, что оптимизация не приведет к снижению удобств для пассажиров. Так ли это будет на самом деле, узнаем через полгода.