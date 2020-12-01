От ГОЭЛРО до «Ярэнерго»

Пуск первой вагонетки с торфом на Ляпинской электростанции, 21 ноября 1926 г. Фото из архива филиала «Россети Центр Ярэнерго»

В начале славных дел

Начало «электрическому веку» в Ярославле положила бельгийская «Компания тяги и электричества», которая в конце XIX века построила небольшую городскую электростанцию. Ее мощности хватало на обеспечение ограниченных бытовых нужд населения, освещения улиц и трамвайного движения, которое открылось 16 декабря 1900 года. Договор между «Компанией тяги» и городскими властями об электрическом освещении был заключен в июне 1901 года. Компания обязалась установить фонари на трех площадях - Богоявленской, Власьевской (площадь Волкова) и Семеновской. Первые электрические фонари загорелись на улицах Ярославля в 1903 году.

Со временем потребности растущего городского хозяйства и промышленности стали значительно превышать имевшийся энергетический потенциал Ярославля, что тормозило его развитие и преобразование в крупный индустриальный центр. Планы по строительству новой, более мощной электростанции в городе были подготовлены в 1914 году, но их спутали Первая мировая война, а затем и революционные события в России.

План электрификации. Фото из архива филиала «Россети Центр Ярэнерго

ГОЭЛРО и Ярославль

Мощный толчок для развития отечественной электроэнергетики дал план ГОЭЛРО, утвержденный на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года. План ГОЭЛРО - первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны, разработанный по заданию и под руководством В.И.Ленина Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО).

К разработке плана было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. Комиссия проделала огромную работу и подготовила «План электрификации РСФСР» - том в 650 страниц текста с картами и схемами электрификации районов.

Нужно отметить, что среди большевиков были грамотные специалисты. Еще в 1915 году Глебом Кржижановским (одним из разработчиков ГОЭЛРО) был научно обоснован комплексный подход к электрификации страны. В частности, речь шла об использовании локальных топливных ресурсов для генерации и обязательном наличии постоянных крупных потребителей энергии. Эти идеи легли и в основу плана ГОЭЛРО.

В декабре 1920 года план ГОЭЛРО был единогласно принят делегатами VIII Всероссийского съезда Советов. В докладе В.И. Ленина, сделанном на съезде, говорилось: «На торфяном массиве площадью до 5 тысяч десятин за Волгой, непосредственно на ее берегу, на расстоянии нескольких верст от Ярославля, предположена Ярославская электростанция мощностью до 40 тысяч кВт. Наличие в Ярославле железнодорожного моста, по которому можно проложить высоковольтную линию, дает возможность электрифицировать всю трассу, вплоть до Костромы. От станции проектируются четыре воздушные линии до Рыбинска, Костромы, Нерехты и Ростова, причем две первые прокладываются непосредственно по берегу реки Волги и дают возможность снабжать энергией густонаселенную береговую часть этой водной артерии». С этого и началась история ЯрГРЭС.

Энергия - жизни!

Новая государственная районная электростанция (ГРЭС) была нужна Ярославлю для перспективного централизованного снабжения промышленности и коммунального хозяйства. Из-за жестокого топливного кризиса, который переживала вся страна, промышленные предприятия работали с большими перебоями, так как использовали привозное топливо - нефть и дрова, поставки которых шли нерегулярно. Поэтому при проектировании новой электростанции решили использовать местное топливо - торф, богатые залежи которого были открыты под самым Ярославлем, на Ляпинском болоте.

Промышленная добыча торфа началась в 1922 году, а здание новой станции было заложено 4 июня 1923 года.

Торжественный пуск первенца плана ГОЭЛРО в Ярославской области - Ляпинской электростанции, или ЯрГРЭС, - состоялся 21 ноября 1926 года. В работу был включен первый турбогенератор мощностью 5000 кВт. Именно эта дата считается началом электрификации и теплофикации промышленности в Ярославле.

Первыми потребителями энергии Ляпинской станции стали фабрики «Красный перевал» и «Красные ткачи», завод «Свободный труд» («Лакокраска»). Через два года в эксплуатацию была введена в эксплуатацию первая ЛЭП напряжением 35 кВ. В 1932 году для электроснабжения Ярославля введена в эксплуатацию подстанция Северная напряжением 110 кВ, которая и сегодня является одной из главных подстанций ярославской энергосистемы.

Бригада энергетиков готовит рабочее место для установки опоры ЛЭП, 2019 г. Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Ярославская энергосистема

Официально Ярославская энергосистема ведет свой отсчет с 1934 года, когда был учрежден Ярославский энергокомбинат, объединивший электростанцию и электросети Ярославского района под единым диспетчерским управлением.

За последующие 80 с лишним лет энергосистема пополнилась гидроэлектростанциями в Угличе и Рыбинске, несколькими мощными ТЭЦ в Ярославле и стала частью единой распределительной системы Центрального региона России. Следуя общей стратегии развития компании, ярославские энергетики проделали огромную техническую работу, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей. Электрические сети охватили регион, доставив электроэнергию до самых дальних деревень, сделав ее привычным благом для жителей и необходимым ресурсом для народного хозяйства.

Сегодня филиал «Россети Центр Ярэнерго» снабжает электроэнергией свыше миллиона человек по всей Ярославской области, крупнейшие объекты промышленности, социальной сферы и транспорта. В составе электросетевого комплекса филиала 172 крупные подстанции 35-110 кВ и свыше 9000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Протяженность линий электропередачи «Ярэнерго» составляет почти 35 тысяч километров - немного не хватает, чтобы обогнуть Землю по экватору. Учитывая развитие региональной энергетической отрасли и ежегодное строительство новых ЛЭП и трансформаторных подстанций, можно прогнозировать, что вскоре будет взят и этот рубеж.

Курс - на новые технологии

Основное направление модернизации отрасли сегодня - цифровая трансформация согласно одноименной концепции, разработанной по указу Президента России. Она предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий до 2030 года.

Одним из первых проектов филиала «Ярэнерго» по данному направлению стал «Цифровой район электрических сетей», реализованный в Тутаевском МР. В прошлом году в электросетях района были установлены реклоузеры, управляемые разъединители и индикаторы короткого замыкания. Это позволило определять поврежденные участки на электросетях и производить переключения в удаленном автоматическом режиме, значительно сокращая время ликвидации аварийных ситуаций. Параллельно была внедрена комплексная система энергомониторинга путем установки на трансформаторных подстанциях устройств телеметрии. Также в этом году филиал «Россети Центр Яэнерго» завершит проект по обеспечению электрических сетей Тутаевского района цифровой оперативно-диспетчерской связью. До конца года аналоговая система будет полностью заменена на цифровую.

В ближайших планах филиала «Россети Центр Ярэнерго» - установка первой в регионе инновационной системы накопления электроэнергии вблизи деревень Филинское и Ивановское. Реализация пилотного проекта будет способствовать бесперебойному электроснабжению жителей в часы пиковых нагрузок.

Конечная цель проводимой модернизации - создание высокоавтоматизированной сети, обеспечение ее наблюдаемости и управляемости посредством цифровых систем связи.

Как и 100 лет назад, время бросает новые вызовы, требует работать на ином технологическом и организационном уровнях, и ярославские энергетики по-прежнему готовы к выполнению самых непростых производственных задач.