Клиентам Сбербанка на заметку: что нужно знать о денежных переводах

Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов Сбербанка – денежные переводы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов Сбербанка – денежные переводы. Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку - владельцу карты Сбербанка, зная только его номер банковской карты или номер телефона.

Разбираемся, какие переводы можно делать совершенно бесплатно, а за какие потребуется заплатить комиссию, что делать, если ошиблись в реквизитах и как можно сэкономить.

Как сделать перевод с карты на карту Сбербанка другому человеку?

Есть несколько простых способов. Вот основные:

· СМС-командой с мобильного телефона: отправьте на номер 900 сообщение с текстом ПЕРЕВОД, номером мобильного телефона получателя и суммой, которую вы хотите перевести. Например: «Перевод 9001234567 500».

· В мобильном приложении Сбербанк Онлайн: «Платежи» → «Клиенту Сбербанка» → введите в поисковой строке имя получателя или его телефон либо номер карты получателя → сумма перевода.

· В личном кабинете Сбербанк Онлайн: «Переводы и платежи» → «Перевод клиенту Сбербанка» → выберите вид перевода: по номеру телефона или по номеру карты → заполните поля и отправьте перевод.

· В банкомате Сбербанка: меню «Платежи и переводы» → «Перевод средств» и следуйте подсказкам.

Как перевести деньги с карты Сбербанка на карту другого банка?

Для этого также существует несколько способов. Такой перевод можно сделать в мобильном приложении СБОЛ, в личном кабинете Сбербанк Онлайн, в банкомате Сбербанка

Сколько времени занимает перевод?

При переводе на дебетовую карту Сбербанка по её номеру деньги обычно поступают моментально, максимум — через сутки. Если перевод был оформлен в отделении банка, он поступает не более чем через сутки. Если вы переводите на кредитную карту, деньги поступят не позднее следующего рабочего дня.

Если вы переводите средства клиенту заграницу, то срок зачисления для переводов по ФИО и номеру телефона, по номеру телефона или по номеру карты на карту, а так же для переводов «Колибри» в Казахстан составляет несколько минут. Срок зачисления переводов по номеру счета составляет от 30 минут до 5 дней и зависит от банков-посредников.

Как вернуть деньги, если ошибся в реквизитах при переводе? Можно ли отменить перевод?

Всегда тщательно проверяйте реквизиты перевода перед тем, как нажать кнопку «Перевести», и отнеситесь к этому ответственно. Если перевод уже отправлен, отменить его, к сожалению, нельзя: закон запрещает банку списывать деньги со счёта получателя без его согласия.

Если все же ошибка произошла, то сначала проверьте в выписке по карте или счету в Сбербанк Онлайн, списались ли деньги с вашего счёта. При ошибке в ФИО или номере счета перевод будет возвращен отправителю. Если вы указали корректные реквизиты, но перевели не тому человеку, попробуйте обратиться к получателю перевода для возврата денег. При необходимости можно получить копию платёжного поручения с подтверждением перевода в любом офисе банка.

Что переводится без комиссии

Переводы денег между собственными счетами и картами в Сбербанке – полностью бесплатные. Сумма и география перевода на этот фактор никак не повлияют.

Без комиссии клиенты Сбербанка также могут отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от того, в какой регион клиенту Сбербанка вы делаете перевод. Денежных переводов может быть несколько, но их сумма за 1 месяц не должна превышать 50 тысяч рублей.

Почему именно такой лимит?

По статистике, такие некрупные денежные переводы совершает большинство клиентов - почти 90%. Еще некоторое время назад при переводе денежных средств в другой регион с карты на карту Сбербанка за данную услугу взималась комиссия в независимости от суммы перевода. Теперь переводы до 50 тысяч рублей в месяц - бесплатные. Отмена банковской комиссии за такие переводы пришлась весьма кстати для многих российских семей, члены которых учатся, работают вдали от основного места жительства семьи.

В случае если клиент превышает установленный банком лимит в размере 50 тысяч рублей, то на все денежные переводы сверх этой суммы будет начислена комиссия 1%, но не более одной тысячи рублей за 1 операцию.

Как определить, укладываетесь ли вы в лимит?

В мобильном приложении СберБанк Онлайн выбираем «Профиль», далее раздел «Переводы без комиссии» – именно здесь будет отображена информация об общей сумме переводов, совершенных за текущий месяц.

В веб-версии Сбербанк Онлайн также просто найти данную информацию: если страница открылась в старом дизайне, нажмите кнопку «Новый дизайн», зайдите в «Профиль», в самом низу страницы выберите раздел «Тарифы и лимиты».

Лайфхак для тех, кто не хочет переплачивать

А теперь представим, что уже в начале месяца вы понимаете, что не укладываетесь в установленный банком лимит.

В этом случае стоит подключить специальную подписку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и сэкономить. Для этого в «Профиле» в разделе «Переводы без комиссии» стоит выбрать подходящий тариф:

· Подписка «Плюс 50 000», за 99 рублей повышает лимит еще на 50 тысяч рублей до конца месяца. Это в 5 раз выгоднее перевода без подписки;

· Подписка «Переводы» предоставит безлимит на все переводы на карты и счета клиентов СберБанка за 199 рублей на один месяц. Если сразу подключить подписку на более долгий срок, цена становится выгодней: на три месяца за 499 рублей или на год за 1 599 рублей;

· Подписка «Платежи и переводы» предоставит на один месяц абсолютный безлимит на все переводы и платежи (например, за ЖКХ, оплату штрафов и т.д.) за 299 рублей.

Подписка на три месяца обойдется в 749 рублей, а на год в 2499 рублей. Если для вас большие переводы — это постоянная история, то экономнее будет подписаться сразу на год.

Еще один хороший способ сэкономить - при регулярных переводах одной и той же суммы одному человеку можно подключить услугу «Автоперевод». Эти переводы не будут облагаться комиссией, а их сумма не будет учтена в расходах лимита в 50 тысяч рублей.