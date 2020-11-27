Банк «Открытие»: простые правила удачных инвестиций

Управляющий банком «Открытие» в регионе Андрей Головко. ФОТО: предоставлено партнером

- Ситуация в экономике стабильностью не отличается. Как приумножить накопления? Насколько эффективны и безопасны существующие способы инвестирования?

- Давайте разбираться по порядку. Да, сегодня сложно прогнозировать, как будут развиваться события в будущем. Ситуация слишком быстро меняется. Безусловно, мы фиксируем рост интереса к инвестиционным инструментам – из-за снижающейся ставки по депозитам, люди перестали видеть в них основой вариант капитализации своих Что касается вариантов, то ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает большой набор комплексных сберегательных инструментов. К примеру, достаточно эффективно доверительное управление. На сайте банка можно подобрать стратегию по вашим параметрам. Рекомендую вам посмотреть стратегию «Купонную» - регулярные выплаты дохода в случае роста 4-х компаний, ИИС «Сбалансированную» - предполагает баланс акций и облигаций для сбалансированного дохода, ИИС «Сберегательная» - консервативное финансовое решение на базе государственных облигаций РФ.

- Но как в них разобраться, выбрать именно то, что подходит именно этому клиенту именно в этот момент?

- Действительно, для грамотного инвестирования необходимы знания. Но банк оказывает помощь своим клиентам, подробно консультируя, какой доход они могут получить, предупреждая обо всех рисках и ограничениях. В состав группы «Открытие» входит Управляющая компания, специалисты которой ведут работу с активами клиентов, гарантируя минимальные риски операций, стопроцентного возврата вложенных средств и получения некоего дохода. Главное для потенциального инвестора – не разбираться во всех тонкостях биржи, а понимать свои финансовые возможности, отношение к потерям и желаемые сроки получения дохода. И еще одно золотое правило: вкладывать все сбережения в один инструмент не стоит.

Чтобы получить прибыль, не обязательно быть профессионалом в финансовых вопросах. ФОТО: архив КП-Белгород

- Какие инвестиционные продукты сейчас наиболее перспективны?

- Их достаточно много. Я рекомендую обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет. Помимо удачных инвестиций, вы получаете налоговый вычет на сумму средств, которая перечислена на счет. В среднем срок его действия – около 3 лет (этот срок является условиям для получения налогового вычета). Возврат средств таким образом можно получать ежегодно. Что касается выплаты процентов по вкладу, то по выбору клиента они могут производиться ежемесячно, в начале или в конце срока вклада.

ИИС по сути - это рублевый счет, средства которого работают, по завершении принося доход по активам, куда были вложены деньги (к примеру, вложенные в государственные облигации средства гарантировано принесут прибыль).

- А государственные облигации - это действительно выгодно?

- Это средства, гарантированные государством, ведь их выпускает непосредственно Минфин РФ. Вы вернете свои деньги и получите хороший процент, так называемый купонный доход.

Как это работает? К примеру, планируется построить какой-то объект с бюджетом в несколько сотен миллиардов рублей. Государство выпускает для инвестирования в какой-либо проект - допустим, строительство спортивной арены – облигации федерального займа, население покупает их, инвестируя в стройку, а по завершении получает вложенные средства плюс процент, под который государство занимало у него деньги.

- Что еще порекомендуете?

- Присмотритесь к ПИФам. Вы вкладываете в паевой инвестиционный фонд, и средства фонда при помощи различных инструментов инвестируются под контролем управляющей компании банка. В итоге клиент получает не только свой пай, но и доход на вложения.

Это удобно: для защиты и наращивания капитала клиенту не нужно быть профессионалом. Важно, что в разных ПИФах «Открытия» применяются и разные стратегии - есть из чего выбрать в соответствии с собственными предпочтениями.

Еще один эффективный продукт - инвестиционное страхование жизни. По истечении срока договора клиент не только гарантированно вернет всю сумму вложений, но и получит прибыль. Опыт прошлого года показал доходность продукта в 2-3 раза выше депозитного сегмента. Кстати, взносы по данному продукту не могут быть конфискованы или арестованы по решению суда и не подлежат разделу при разводе.

Мобильное приложение «Открытия» – помощник клиента даже при обмене валюты. ФОТО: архив КП-Белгород

- А как же традиционные в нашей стране вложения в валюту и драгоценные металлы?

- Назовем это способом не для получения дохода, а для сохранения средств от инфляции. Сегодня, к сожалению, их покупку нельзя назвать достойной инвестицией. Причина все та же: нестабильность мировой экономики и, следовательно, курса. Нужна удача и профессиональные знания, чтобы умело маневрировать в данном вопросе. Что касается золота, то еще год назад мы и вовсе наблюдали тенденцию его падения в цене.

При необходимости произвести покупку или продажу валюты, подскажу вариант выгодной операции. Сделайте это через интернет: вы избавитесь от наценки обменных пунктов, от необходимости отслеживать выгодный курс и непосредственно похода в банк.

А если сумма будет равна или более 1000 USD / EUR, «Открытие» предложит льготный курс обмена.