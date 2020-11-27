Ярославцам на заметку: кто может получить бесплатные лекарство от COVID-19

Бесплатные лекарства назначаются тем, у кого COVID-19 подтвержден, и тем, у кого имеются все типичные признаки болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Ярославской области ответили на самые распространенные вопросы, связанные с получением бесплатных медикаментов для амбулаторных больных.

Получить бесплатные лекарства могут ярославцы, которые обратились в поликлинику со следующими симптомами:

- температура выше 37,5;

- кашель сухой со скудной мокротой;

- заложен нос, нарушено или потеряно обоняние;

- болит горло;

- нет вкуса, но имеется конъюнктивит и слабость;

- мышечные боли, головная боль, рвота;

- одышка, ощущение заложенности в грудной клетке;

- кожная сыпь;

- характерная КТ-картина легких.

При минимальных признаках заболевания бесплатные медикаменты положены людям из группы риска. К ним относятся ярославцы старше 65 лет и у кого есть хронические заболевания: онкология, гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни и другое.

Бесплатные лекарства назначаются тем, у кого COVID-19 подтвержден, и тем, у кого имеются все типичные признаки болезни. В список медикаментов, предназначенных для амбулаторных больных, входят жаропонижающие, противовирусные, антикоагулянты и антибиотики.

Развозить лекарства по домам пациентов будут бригады, которые занимаются лечением и мониторингом коронавирусных больных и больных с пневмониями, медики скорой помощи и волонтеры.