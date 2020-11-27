Евротрешка в «Европейском доме» на Некрасова - почему это удобно и выгодно

Фото ЖК Европейский дом

Отсюда и появились новые для нас названия евродвушка и евротрешка. За счет объединения кухни с гостиной в квартире появляется большое открытое пространство.

Помещения используются более функционально, выделяются полноценная жилая зона и компактная спальня. При небольшой площади всей квартиры вы разделяете гостевое и частное пространство.

Многие застройщики стали использовать эти планировки в своих жилых комплексах. Об одном из таких проектов мы побеседовали с коммерческим директором ООО «Феникс» Александром Скворцовым.

Застройщик сейчас строит дом в центре города на улице Некрасова. Название жилого комплекса как нельзя лучше подходит к теме нашего обзора - «Европейский дом».

- Александр Владимирович, в вашем доме на улице Некрасова, 52 представлены двухкомнатные квартиры четырех видов, какие из них можно отнести к «классическим» двухкомнатным, а какие к евротрешкам?

- Мы считаем, что три планировки в нашем доме можно смело отнести к евротрешкам. Все они размером 74-78 квадратных метров, с большой кухней-гостиной, обширными комнатами и просторными лоджиями. Евротрешка - это своего рода компромиссное решение. Она удобнее классической двушки и при этом дешевле полноценной трешки.

Фото ЖК Европейский дом

- Важное преимущество европланировки - более низкая стоимость квартиры и более удобный функционал, то есть весь необходимый состав помещений за меньшие деньги.

- С точки зрения рационального использования площади такая планировка действительно более привлекательна. С другой стороны, формат большого свободного пространства предполагает более тщательное отношение к выбору обстановки, мебели, планированию зон отдыха, и подход к ремонту, зонированию должен быть не такой, как в случаях со стандартной планировкой.

- Александр Владимирович, в Европе квартира с кухней-гостиной и двумя отдельными спальнями называется двуспальной квартирой. Как вы называете свои квартиры в ЖК «Европейский дом»? Двухкомнатная, двуспальная, евротрешка или как-то еще?

- Традиционные планировки глубоко засели в сознание российского покупателя, поэтому, несмотря на появление новых решений, они реализуются с поправкой на российские реалии. В то же время квартиры с европланировками продолжают набирать популярность. Конечно, формально наши квартиры двухкомнатные, но мы считаем их евротрешками.

Фото ЖК Европейский дом

- На кого рассчитаны ваши квартиры?

- Потенциальными покупателями евротрешки являются люди, ориентированные на приобретение трехкомнатной квартиры.

Такая планировка подойдет разным покупателям - молодым семьям без детей или с маленьким ребенком, которые привыкли проводить время в больших компаниях и часто принимать гостей. В данном случае у них будет: спальня для ребенка, собственная спальня, место для больших компаний. Или уже взрослой паре, дети и внуки которых приходят их навестить. Стоит отметить, что в данном случае у них будет не только спальня, но и, к примеру, рабочий кабинет, а посиделки всегда можно устроить в просторной кухне-гостиной. Надо сказать, что и покупатель с двумя детьми найдет в такой квартире место для всех.

- В вашем проекте мы видим предпочтение в метражах двухкомнатных квартир в пользу больших площадей, нет популярных метражей 60-65 метров, это чем-то обусловлено?

- Мы решили, что «мелкая» нарезка противоречит принципам комфортного проживания, которые заложены в нашем проекте. Хочется ли людям в центре жить в квартирах в 60 квадратных метров - большой вопрос.

Просторные квартиры гораздо проще сделать комфортными и удобными, в таких квартирах достаточно места для выделения различных зон, не надо идти на компромисс, отбирая пару квадратных метров от комнаты в пользу кухни.

У нас было несколько вариантов проекта дома, было два подъезда в проекте, но получалось более маленькое и узкое общественное пространство, а в сегодняшнем проекте даже большой холл располагает к комфорту.

Фото ЖК Европейский дом

- А мы можем подсчитать выгоду в конкретных цифрах для примера?

- Давайте попробуем. Напомню, что европланировка позволяет разграничить гостевую и приватную зоны квартиры, а также сократить общую площадь. Например, трехкомнатная квартира в нашем доме имеет площадь 106.35 квадратных метра, а евротрешка - 73.55, разница в 32.9 квадратных метра. При стоимости «квадрата» в 95 тысяч рублей можно сэкономить 3,125 миллиона рублей!

Да, конечно, это не равноценная замена, но функционал квартиры полностью сохранен. Поэтому не стоит расстраиваться, что трехкомнатных квартир в нашем доме уже нет. Вас ждут отличные и комфортные евротрешки!

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