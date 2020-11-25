По каким новым законам будут жить ярославцы с декабря

О положенных соцвыплатах ярославцы смогут узнать на Госуслугах Фото: Анастасия Черникова

В декабре в стране начинает действовать ряд новых законов, которые должны существенной упростить жизнь россиян.

Например, с 1 декабря граждан будут информировать о положенных им льготах. Как оказалось, многие не знаю, что им полагается «по закону», теперь же ярославцы будут получать уведомления о мерах социальной поддержки на сайте «Госуслуги» или по телефону.

Кроме того, с 1 декабря ярославские медики, которые не получили соцвыплаты за работу с COVID-пациентами или получили ее несвоевременно, могут подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По этим жалобам будут проводиться проверки.

С 3 декабря вводится маркировка редких музыкальных инструментов, которые собираются вывозить за рубеж. Если инструмент представляет культурную ценность, на него будет поставлена уникальная метка и оформлен паспорт сроком на 10 лет. Это упростит уже действующую процедуру и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

29 декабря вступают в силу поправки о «цифровом нотариате». Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это удобно в том случае, если вы живете, например, в Ярославской области, а квартиру продаете в Саратовской.

Кроме того, будут закреплены возможности удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык, передача электронных документов физлицам и юрлицам, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

31 декабря истекает срок подачи работниками заявлений о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении в бумажном. Если нет возможности подать заявление до этой даты, это можно сделать в любое время.