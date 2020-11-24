27 сотрудников переславского детского сада ушли на больничный

Власти Переславля рассказали, почему холодно в детском саду "Дюймовочка" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адский холод – примерно так описывают родители малышей ситуацию в переславском детском саду «Дюймовочка». В помещениях из-за проблем с отоплением температура воздуха явно ниже положенной нормы. Из-за это ли или нет, но 27 сотрудников детского сада сейчас находятся на больничном.

- 11 из них – педагогические работники, в том числе 7 воспитателей, - пояснили в администрации Переславля-Залесского.

И уточнили, что среди них есть и те, кто на больничном из-за введенного губернатором региона режима самоизоляции для людей старше 65 лет. По данным администрации Переславля, в детсад «Дюймовочка» зачислено 222 ребенка, на данный момент дошкольное учреждение посещают 144 малыша, 20 находятся на больничном по ОРВИ, остальные сняты по заявлению родителей. О случаях заражения коронавирусом ничего не известно, в ежедневных сводках департамента образования области переславский детсад не фигурирует.

Что касается теплового режима в группах, то ситуация, как уверяют всех переславские власти «взята на контроль» и «работы продолжаются»:

- Осенью 2019 года из-за проблем с подачей и циркуляцией теплоносителя в здании детского сада «Дюймовочка» был установлен насос на систему теплоснабжения. В начале отопительного сезона осенью 2020 года все помещения прогревались. Как только поступило сообщение о возобновлении проблемы, ситуация была сразу взята на контроль. В учреждение выходил с проверкой теплового режима первый заместитель главы администрации Максим Васильков, работники МУП «Теплосервис» проводили повторную регулировку системы. В пятницу, 20 ноября, проведены ремонтные работы, направленные на улучшение работы теплоузла и установленного насоса. Вчера бригада МУП «Сервис» и представители МУП «Теплосервис» проводили регулировку давления во внутренней системе отопления, чтобы обеспечить равномерное и полное прогревание всего здания, сегодня работы продолжаются.

Как скоро они закончатся и когда в детском саду будет действительно тепло – не уточняется.