Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 ноября 2020 года: заразились 182 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 15319 (+182)

Всего выздоровлений: 14451 (+162)

Умер: 78 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще 182 человека заразили коронавирусом и 162 – выздоровели. Такова статистика за минувшие сутки.

На данный момент госпитализировано 2068 пациентов: у 615 COVID-19 подтвержден, у остальных имеются все типичные признаки инфекции. На карантине находятся 5124 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7244;

Рыбинск – 2379;

Ростовский МР - 909;

г.о. Переславль-Залесский - 783;

Тутаевский МР - 652;

Ярославский МР - 523;

Угличский МР - 443;

Гаврилов-Ямский МР – 355;

Некрасовский МР - 328;

Пошехонский МР - 319;

Рыбинский МР - 316;

Борисоглебский МР - 277;

Мышкинский МР - 162;

Некоузский МР - 157;

Даниловский МР - 143;

Большесельский МР - 108;

Брейтовский МР - 88;

Первомайский МР - 80;

Любимский МР – 53.