Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 ноября 2020 года: заразились 182 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 15319 (+182)
Всего выздоровлений: 14451 (+162)
Умер: 78 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, еще 182 человека заразили коронавирусом и 162 – выздоровели. Такова статистика за минувшие сутки.
На данный момент госпитализировано 2068 пациентов: у 615 COVID-19 подтвержден, у остальных имеются все типичные признаки инфекции. На карантине находятся 5124 человека.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7244;
Рыбинск – 2379;
Ростовский МР - 909;
г.о. Переславль-Залесский - 783;
Тутаевский МР - 652;
Ярославский МР - 523;
Угличский МР - 443;
Гаврилов-Ямский МР – 355;
Некрасовский МР - 328;
Пошехонский МР - 319;
Рыбинский МР - 316;
Борисоглебский МР - 277;
Мышкинский МР - 162;
Некоузский МР - 157;
Даниловский МР - 143;
Большесельский МР - 108;
Брейтовский МР - 88;
Первомайский МР - 80;
Любимский МР – 53.