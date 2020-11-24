В Ивановской области изъяли больше тонны синтетических наркотиков

Задержаны 18 участников преступной группы. ФОТО: МВД Медиа

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении четырех руководителей и 14 участников международного наркотического синдиката. По данным следствия, это преступное сообщество незаконно производило синтетические наркотики в Московской и Ивановской областях, а потом оптовыми партиями сбывала их в различных регионах страны.

Преступное сообщество было создано в сентябре прошлого года и работало до февраля 2020-го. Как сообщают в МВД, в трех подпольных лабораториях наркотики производили граждане Украины, выходцы из Молдовы и россияне занимались фасовкой и развозкой запрещенных препаратов по стране. Продажа произведенной в лаборатории запрещенной продукции происходила через магазин, созданный организаторами в теневом сегменте Интернета. Вся координация действий происходила при помощи мессенджеров, товар к покупателям попадал бесконтактным способом, через тайники-закладки. Как отмечают оперативники, эта криминальная организация отличалась высокой законспирированностью и серьезной технической оснащенностью.

- Установлено местонахождение трех подпольных нарколабораторий, в каждой были задержаны по четыре участника преступного сообщества. Также установлены места временного проживания остальных участников наркосиндиката. Пятеро фигурантов были задержаны во время фасовки наркотических средств, один – при попытке извлечь наркотик из тайника, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а также 10 тонн прекурсоров и различных химических веществ. Описано и лабораторное оборудование.

И руководителя международного преступного синдиката, и его участникам уже предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.