Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 ноября 2020 года: от COVID-19 скончались еще два человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 15137 (+183)

Всего выздоровлений: 14289 (+25)

Умер: 78 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли еще два человека: 73-летняя женщина и 65-летний мужчина.

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 183 ярославцев, а вот череда массового выздоровления и выписка, кажется, прекратилась – за день больничный закрыли лишь 25 жителей региона.

На данный момент в COVID-госпиталях находятся 2067 пациентов, у 584 коронавирус подтвержден, у остальных – типичные признаки болезни. На карантине остается 5091 ярославец.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 7143;

Рыбинск – 2345;

Ростовский МР - 897;

г.о. Переславль-Залесский - 778;

Тутаевский МР - 649;

Ярославский МР - 516;

Угличский МР - 443;

Гаврилов-Ямский МР – 355;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 315;

Пошехонский МР - 312;

Борисоглебский МР - 276;

Мышкинский МР - 162;

Некоузский МР - 157;

Даниловский МР - 143;

Большесельский МР - 108;

Брейтовский МР - 88;

Первомайский МР - 77;

Любимский МР – 51.