Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 ноября 2020 года: от COVID-19 скончались еще два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 15137 (+183)
Всего выздоровлений: 14289 (+25)
Умер: 78 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли еще два человека: 73-летняя женщина и 65-летний мужчина.
За сутки COVID-19 подтвердили еще у 183 ярославцев, а вот череда массового выздоровления и выписка, кажется, прекратилась – за день больничный закрыли лишь 25 жителей региона.
На данный момент в COVID-госпиталях находятся 2067 пациентов, у 584 коронавирус подтвержден, у остальных – типичные признаки болезни. На карантине остается 5091 ярославец.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 7143;
Рыбинск – 2345;
Ростовский МР - 897;
г.о. Переславль-Залесский - 778;
Тутаевский МР - 649;
Ярославский МР - 516;
Угличский МР - 443;
Гаврилов-Ямский МР – 355;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 315;
Пошехонский МР - 312;
Борисоглебский МР - 276;
Мышкинский МР - 162;
Некоузский МР - 157;
Даниловский МР - 143;
Большесельский МР - 108;
Брейтовский МР - 88;
Первомайский МР - 77;
Любимский МР – 51.