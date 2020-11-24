ФОТО: Вадим ЗАЙЧИКОВ

В Ярославле открылся интерактивный Музей Здоровья для детей и родителей. Здесь весело и увлекательно рассказывают о строении человеческого организма, здоровом образе жизни и простых правилах заботы о своем теле.

С 27 по 29 ноября в Музее Здоровья проходит АКЦИЯ, посвященная одному из самых нежных и теплых праздников - Дню Матери!

ФОТО: Вадим ЗАЙЧИКОВ

В Музее Здоровья уверены, что мамина забота обладает чудодейственной силой, а мамины объятия защитят от болезней и придадут сил! В честь этого праздника Музей предоставляет всем мамам скидку 50% на входной билет с 27 по 29 ноября 2020 года.

Кроме этого в Музее стартовала акция детского рисунка “Любимая мама”, посвященная Дню матери. Для участия нужно принести в Музей детские работы в срок до 25 ноября 2020 года, все они будут размещены на мини-выставке в холле Музея. Авторы лучших работ будут награждены 27 ноября 2020 года.

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Музей Здоровья ждет вас ежедневно с 10 до 20 по адресу:

Ярославль, ул. Революционная, 8

Контактный телефон – (4852) 700-540

www.muzeizdorov.ru

Приходите и весело проведите время всей семьей!

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Организатор акции: ООО "Перспективные компьютерные технологии", ОГРН: 1037601000777, подробности по телефону: (4852) 700-540