Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 ноября 2020 года: скончались еще три человека

Заболели - 180 человек, выздоровели - 23. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14954 (+180)

Всего выздоровлений: 14264 (+23)

Умер: 76 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще три человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Жертвами COVID-19 стали две женщины, 49 и 86 лет, и 73-летний мужчина.

За сутки коронавирус выявили еще у 180 жителей региона. Количество выздоровевших увеличилось на 23 человека.

На данный момент на лечении в больницах находятся 2013 пациентов: 575 из них с подтвержденным COVID-19, 1438 с типичной клиникой инфекции.

На карантине после контакта с заразившимися остаются 5045 ярославцев.

Статистика распространения коронавируса по региону на сегодняшний день такова:

Ярославль - 7073;

Рыбинск - 2326;

Ростовский МР - 881;

г. о. Переславль-Залесский - 773;

Тутаевский МР - 641;

Ярославский МР - 510;

Угличский МР - 426;

Гаврилов-Ямский МР - 355;

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 314;

Пошехонский МР - 294;

Борисоглебский МР - 269;

Мышкинский МР - 159;

Некоузский МР - 150;

Даниловский МР - 143;

Большесельский МР - 102;

Брейтовский МР - 88;

Первомайский МР - 77;

Любимский МР - 51.