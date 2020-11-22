Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 ноября 2020 года: скончались еще три человека

Заболели - 180 человек, выздоровели - 23. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14954 (+180)
Всего выздоровлений: 14264 (+23)
Умер: 76 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще три человека, сообщили в региональном оперативном штабе. Жертвами COVID-19 стали две женщины, 49 и 86 лет, и 73-летний мужчина.
За сутки коронавирус выявили еще у 180 жителей региона. Количество выздоровевших увеличилось на 23 человека.
На данный момент на лечении в больницах находятся 2013 пациентов: 575 из них с подтвержденным COVID-19, 1438 с типичной клиникой инфекции.
На карантине после контакта с заразившимися остаются 5045 ярославцев.
Статистика распространения коронавируса по региону на сегодняшний день такова:
Ярославль - 7073;
Рыбинск - 2326;
Ростовский МР - 881;
г. о. Переславль-Залесский - 773;
Тутаевский МР - 641;
Ярославский МР - 510;
Угличский МР - 426;
Гаврилов-Ямский МР - 355;
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 314;
Пошехонский МР - 294;
Борисоглебский МР - 269;
Мышкинский МР - 159;
Некоузский МР - 150;
Даниловский МР - 143;
Большесельский МР - 102;
Брейтовский МР - 88;
Первомайский МР - 77;
Любимский МР - 51.