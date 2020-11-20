Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 ноября 2020 года: скончались три женщины

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14590 (+180)
Всего выздоровлений: 13920 (+411)
Умер: 73 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области после довольно продолжительного перерыва в ежедневных сводках по коронавирусу вновь появилась информация об умерших от этой болезни. Скончались три женщины: 90 лет, 71 года и 70 лет.
При этом в регионе продолжает ежедневная массовая выписка вылечившихся. Сегодня с больничного вышли сразу 411 ярославцев. За сутки заболели COVID-19 180 человек.
На инфекционных койках в госпиталях остаются 1984 пациента: 557 с подтвержденным коронавирусом и 1427 – с типичной клиникой болезни. На карантине – 4934 ярославца.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6914;
Рыбинск – 2277;
Ростовский МР - 856;
г.о. Переславль-Залесский - 758;
Тутаевский МР - 604;
Ярославский МР - 501;
Угличский МР - 406;
Гаврилов-Ямский МР – 353;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 310;
Пошехонский МР - 289;
Борисоглебский МР - 261;
Мышкинский МР - 153;
Некоузский МР - 145;
Даниловский МР - 137;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 85;
Первомайский МР - 77;
Любимский МР – 50.