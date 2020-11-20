Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 ноября 2020 года: скончались три женщины

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14590 (+180)

Всего выздоровлений: 13920 (+411)

Умер: 73 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области после довольно продолжительного перерыва в ежедневных сводках по коронавирусу вновь появилась информация об умерших от этой болезни. Скончались три женщины: 90 лет, 71 года и 70 лет.

При этом в регионе продолжает ежедневная массовая выписка вылечившихся. Сегодня с больничного вышли сразу 411 ярославцев. За сутки заболели COVID-19 180 человек.

На инфекционных койках в госпиталях остаются 1984 пациента: 557 с подтвержденным коронавирусом и 1427 – с типичной клиникой болезни. На карантине – 4934 ярославца.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6914;

Рыбинск – 2277;

Ростовский МР - 856;

г.о. Переславль-Залесский - 758;

Тутаевский МР - 604;

Ярославский МР - 501;

Угличский МР - 406;

Гаврилов-Ямский МР – 353;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 310;

Пошехонский МР - 289;

Борисоглебский МР - 261;

Мышкинский МР - 153;

Некоузский МР - 145;

Даниловский МР - 137;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 85;

Первомайский МР - 77;

Любимский МР – 50.