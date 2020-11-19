Полиция опубликовала видео задержания ярославца, протаранившего шесть машин

ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сотрудники полиции опубликовали видео задержания лихача, который на своей иномарке протаранил шесть машин, припаркованных во дворе Заволжского района. ЧП произошло около часа ночь 18 ноября. Наряд ДПС заметил автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, началось преследование.

- Вот выезжает, поехал без фар.

- Преследуем автомобиль «Ниссан» белый, поехал быстро. Дорога очень плохая, - передают друг другу информацию полицейские.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, водитель, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться и свернул во дворы. Спецсигналы и требования остановиться водитель игнорировал.

Во дворе на улице Орджоникидзе, уходя от преследования, мужчина на белой иномарке протаранил шесть припаркованных машин. Но до последнего не терял надежду сбежать: попытался выехать задним ходом и врезался в патрульный автомобиль. И даже в этой ситуации водитель отказался покидать своего железного и уже изрядно побитого коня.

- Вышел сюда, - слышны на записи слова патрульных.

- Нарушителя, оказавшего неповиновение, извлекли из автомобиля. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении 30-летнего водителя ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы переданы в суд, - пояснили в полиции.