Два человека госпитализированы: в Иванове автомобиль влетел в остановку с людьми

Автомобиль влетел в остановку. ФОТО: УМВД по Ивановской области

ДТП на улице Карла Маркса в Иванове произошло сегодня, около 10 часов утра. Как рассказывают очевидцы, водитель сначала на большой скорости сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу, несколько метров протащил ее на капоте, а потом влетел в остановку. В это время там находились несколько человек. Под колеса неуправляемой машины попал молодой человек.

- По предварительным данным пострадавшие, 45-летняя женщина и 31-летний мужчина, получили сотрясение мозга. Сейчас их осматривают врачи, в том числе на наличие травм ног, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Как говорят в полиции, на первый взгляд, водитель «семерки» был трезв, но точно о его состоянии станет известно после проведения исследования. По словам 59-летнего ивановца, он пытался затормозить при виде пешехода, но не смог этого сделать. Почему, также будут выяснять полицейские.