Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 ноября 2020 года: госпитализирован 2001 ярославец

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 14059 (+172)
Всего выздоровлений: 12759 (+164)
Умер: 70 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области пятый день подряд число заболевших коронавирусом превышает 170 человек. Сегодня, 17 ноября, ежедневный прирост составил 172 человека. Вылечились 164 ярославца.
Госпитализирован на инфекционные койки 2001 пациент: у 511 COVID-19 подтвержден, у 1490 – имеются все признаки болезни. За сутки проведено 2662 теста, на карантине находятся 4643 жителя региона.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6661;
Рыбинск – 2198;
Ростовский МР - 791;
г.о. Переславль-Залесский - 738;
Тутаевский МР - 604;
Ярославский МР - 479;
Угличский МР - 378;
Гаврилов-Ямский МР – 345;
Некрасовский МР - 322;
Рыбинский МР - 302;
Пошехонский МР - 266;
Борисоглебский МР - 259;
Мышкинский МР - 153;
Некоузский МР - 142;
Даниловский МР - 128;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 85;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР – 48.