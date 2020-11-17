Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 ноября 2020 года: госпитализирован 2001 ярославец

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 14059 (+172)

Всего выздоровлений: 12759 (+164)

Умер: 70 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области пятый день подряд число заболевших коронавирусом превышает 170 человек. Сегодня, 17 ноября, ежедневный прирост составил 172 человека. Вылечились 164 ярославца.

Госпитализирован на инфекционные койки 2001 пациент: у 511 COVID-19 подтвержден, у 1490 – имеются все признаки болезни. За сутки проведено 2662 теста, на карантине находятся 4643 жителя региона.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6661;

Рыбинск – 2198;

Ростовский МР - 791;

г.о. Переславль-Залесский - 738;

Тутаевский МР - 604;

Ярославский МР - 479;

Угличский МР - 378;

Гаврилов-Ямский МР – 345;

Некрасовский МР - 322;

Рыбинский МР - 302;

Пошехонский МР - 266;

Борисоглебский МР - 259;

Мышкинский МР - 153;

Некоузский МР - 142;

Даниловский МР - 128;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 85;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР – 48.