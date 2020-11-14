Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 ноября 2020 года: еще 175 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 13540 (+175)
Всего выздоровлений: 12412 (+181)
Умер: 69 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области за минувшие сутки еще 175 человек заразились коронавирусом. Вылечился, по данным оперативного штаба, 181 яросавец.
Госпитализировано на инфекционные койки 1936 пациентов: у 548 COVID-19 подтвержден, у 1388 - типичная клиника болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6418;
Рыбинск – 2120;
Ростовский МР - 756;
г. о. Переславль-Залесский - 720;
Тутаевский МР - 591;
Ярославский МР - 469;
Угличский МР - 358;
Гаврилов-Ямский МР – 338;
Рыбинский МР - 289;
Некрасовский МР - 289;
Борисоглебский МР - 249;
Пошехонский МР - 248;
Мышкинский МР - 148;
Некоузский МР - 135;
Даниловский МР - 127;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР - 45.