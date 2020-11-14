Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 ноября 2020 года: еще 175 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 13540 (+175)

Всего выздоровлений: 12412 (+181)

Умер: 69 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области за минувшие сутки еще 175 человек заразились коронавирусом. Вылечился, по данным оперативного штаба, 181 яросавец.

Госпитализировано на инфекционные койки 1936 пациентов: у 548 COVID-19 подтвержден, у 1388 - типичная клиника болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6418;

Рыбинск – 2120;

Ростовский МР - 756;

г. о. Переславль-Залесский - 720;

Тутаевский МР - 591;

Ярославский МР - 469;

Угличский МР - 358;

Гаврилов-Ямский МР – 338;

Рыбинский МР - 289;

Некрасовский МР - 289;

Борисоглебский МР - 249;

Пошехонский МР - 248;

Мышкинский МР - 148;

Некоузский МР - 135;

Даниловский МР - 127;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР - 45.