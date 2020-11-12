Выходить из дома пожилым людям можно только в магазин, поликлинику и выгулять животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Указ уже подписан губернатором региона Дмитрием Мироновым и вступил в силу.

Это значит, что все ярославцы старше указанного возраста могут покидать свое жилье только по очень уважительным причинам. Разрешается выходить в ближайшие магазины, в поликлиники и больница, а также для того, чтобы выгулять домашних животных.

Работающие жители области старше 65 лет могут получить больничный с 12 по 25 ноября. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования в течение семи дней с момента поступления сведений от работодателя. Никаких дополнительных документов заполнять не надо.

- Такое решение продиктовано в первую очередь заботой о людях старшего поколения, которые сейчас находятся в группе риска, - объяснил свое решение губернатор.