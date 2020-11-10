Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 ноября 2020 года: второй день – 156 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12857 (+156)

Всего выздоровлений: 11533 (+168)

Умер: 68 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, второй день подряд одно и то же количество зараженных за сутки – 156. Сегодня выздоровели 168 ярославцев.

На данный момент госпитализировано 1914 пациентов – на 44 человека больше, чем вчера: 485 лежат в госпиталях с подтвержденным COVID-19, 1429 – с типичными признаками болезни.

На карантине после контакта с заболевшими находятся 4086 жителей области.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 6127;

Рыбинск – 2018;

Ростовский МР - 743;

г.о. Переславль-Залесский - 677;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 448;

Гаврилов-Ямский МР – 329;

Угличский МР - 295;

Рыбинский МР - 284;

Борисоглебский МР - 242;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 224;

Мышкинский МР - 137;

Некоузский МР - 133;

Даниловский МР 123;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 80;

Первомайский МР - 68;

Любимский МР – 37.