Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 ноября 2020 года: второй день – 156 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12857 (+156)
Всего выздоровлений: 11533 (+168)
Умер: 68 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов, согласно которому они не могут работать с 23:00 до 6:00, однако, официального распоряжения пока нет.
В Ярославской области, по данным оперативного штаба, второй день подряд одно и то же количество зараженных за сутки – 156. Сегодня выздоровели 168 ярославцев.
На данный момент госпитализировано 1914 пациентов – на 44 человека больше, чем вчера: 485 лежат в госпиталях с подтвержденным COVID-19, 1429 – с типичными признаками болезни.
На карантине после контакта с заболевшими находятся 4086 жителей области.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 6127;
Рыбинск – 2018;
Ростовский МР - 743;
г.о. Переславль-Залесский - 677;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 448;
Гаврилов-Ямский МР – 329;
Угличский МР - 295;
Рыбинский МР - 284;
Борисоглебский МР - 242;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 224;
Мышкинский МР - 137;
Некоузский МР - 133;
Даниловский МР 123;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 80;
Первомайский МР - 68;
Любимский МР – 37.