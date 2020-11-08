Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 ноября 2020 года: заболевших в два раза больше, чем выздоровевших

Заболевших - 157, выздоровевших - 75. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 12545 (+157)

Всего выздоровлений: 11323 (+75)

Всего умерших: 68 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Кафе и ресторанам запретили работать с 23 до 6 часов (официального распоряжения регионального правительства об этом пока нет)

По официальным данным оперативного штаба, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 157 жителям Ярославской области. При этом выздоровели и выписались 75 человек.

На данный момент на лечении в больницах находятся 1840 пациентов. У 465 из них подтвержденный COVID-19, у 1375 - типичная клиника инфекции.

На карантине после контакта с заразившимися остаются 3915 ярославцев.

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 5948;

Рыбинск - 1970;

Ростовский МР - 726;

г. о. Переславль-Залесский - 671;

Тутаевский МР - 561;

Ярославский МР - 446;

Гаврилов-Ямский МР - 329;

Рыбинский МР - 280;

Угличский МР - 285;

Некрасовский МР - 239;

Пошехонский МР - 224;

Борисоглебский МР - 229;

Даниловский МР - 122;

Некоузский МР - 123;

Мышкинский МР - 125;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 78;

Первомайский МР - 62;

Любимский МР - 35.