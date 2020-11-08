Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 ноября 2020 года: заболевших в два раза больше, чем выздоровевших

Заболевших - 157, выздоровевших - 75. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 12545 (+157)
Всего выздоровлений: 11323 (+75)
Всего умерших: 68 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Кафе и ресторанам запретили работать с 23 до 6 часов (официального распоряжения регионального правительства об этом пока нет)
По официальным данным оперативного штаба, за сутки диагноз коронавирус поставили еще 157 жителям Ярославской области. При этом выздоровели и выписались 75 человек.
На данный момент на лечении в больницах находятся 1840 пациентов. У 465 из них подтвержденный COVID-19, у 1375 - типичная клиника инфекции.
На карантине после контакта с заразившимися остаются 3915 ярославцев.
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 5948;
Рыбинск - 1970;
Ростовский МР - 726;
г. о. Переславль-Залесский - 671;
Тутаевский МР - 561;
Ярославский МР - 446;
Гаврилов-Ямский МР - 329;
Рыбинский МР - 280;
Угличский МР - 285;
Некрасовский МР - 239;
Пошехонский МР - 224;
Борисоглебский МР - 229;
Даниловский МР - 122;
Некоузский МР - 123;
Мышкинский МР - 125;
Большесельский МР - 92;
Брейтовский МР - 78;
Первомайский МР - 62;
Любимский МР - 35.