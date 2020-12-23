В Ярославле открылись елочные базары. Но специалисты не советуют покупать новогоднюю красавицу слишком рано, иначе она может не достоять до конца праздников. Лучше это сделать чуть позже.- Жители могут купить ели, сосны и лапник для создания композиций. У продавца должны быть измерительный инвентарь для определения стоимости товара и упаковочный материал, - пояснила в управлении потребительского рынка, предпринимательства и туризма Ярославля.Всего в городе будут работать 10 елочных базаров. Все деревья – из Ярославского региона. Цена елочки – от 400 рублей за метр. Упаковка тоже должна входить в стоимость. Режим работы базаров: с 10:00 до 20:00.Адреса:- Ленинградский проспект, ул.Урицкого, в районе дома №50; - площадь Труда; - ул. Труфанова, в районе дома №19; - Ленинградский проспект, в районе дома №70; - проспект Дзержинского, в районе дома №10; - Московский проспект, в районе дома №98; - ул. Гагарина, в районе дома №43; - проспект Машиностроителей, в районе дома №30; - проспект Фрунзе, в районе остановки «ул. Академика Колмогорова» (в центр); - ул. Серго Орджоникидзе, в районе дома №16.