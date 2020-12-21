Сотрудника костромской полиции обвиняют в избиении задержанных

Сейчас старший лейтенант находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летнему сотруднику правоохранительных органов из Костромской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Инцидент произошел 15 марта этого года.

В отдел полиции доставили двух костромичей – их взяли за мелкое хулиганство, которое молодые люди усугубили еще и сопротивлением при задержании.

- Старший лейтенант полиции, находясь на рабочем месте, применил насилие в отношении двух задержанных, - сообщил источник КП.

Известно, что полицейский в органах внутренних дел служит более 23 лет. Сейчас старший лейтенант находится под подпиской о невыезде.