В Ярославле откроют елочные базары

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как выбрать ель ель, чтобы она простояла долго Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле скоро откроются елочные базары. Как сообщили в мэрии города, произойдет это после 22 декабря. Точки, где можно будет купить новогоднюю красавицу, еще определяют.

Но купить елочку для домашнего праздника можно не только на елочных базарах, но и в лесничествах. Правда, это сложнее, ведь придется за ней ехать, но выбор там больше.

Если нет желания «заморачиваться», покупайте ель в черте города. Лучше это сделать в конце декабря – елка, купленная раньше, осыплется еще до окончания новогодних праздников.

Выбирайте дерево с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. С тонким стволом долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, если они ломаются даже при незначительном усилии, такую ель брать не стоит.

Как проверить, крепко ли иглы держатся на ветках? Если размеры елки позволяют, возьмите ее в руки и ударьте стволом о землю. Если елочка большая, слегка потрясите ее. Иголки сильно осыпаются? Это плохой признак.

Как узнать, давно ли срубили дерево? Разотрите несколько хвоинок в руке: если есть запах хвои, то срубили недавно, если аромата нет – значит, ждет елка своего покупателя уже давно.

Как донести ель до дома? Попросите продавца упаковать ее в пластиковую сетку-рукав. В квартире дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

Если вы ярый противник того, чтобы рубили живые ели, купите искусственную. Такая елочка, при правильном выборе, будет вас радовать не один год.

Ветки на ели должны быть надежно закреплены. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку – качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не осыплются. На концах веток не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин.

Если от искусственного дерева исходит химический запах, то это говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.

Качественная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальным составом.