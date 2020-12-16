Права человека и правда жизни в работе омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. ФОТО: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Примеры того, как это происходило в 2020 году, нам привел региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

- Сергей Александрович, в 2020 году ваши полномочия были расширены. Как и для чего это было сделано?

- В марте Президент России подписал федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Подготовка и рассмотрение этого законопроекта шли при участии Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и региональных омбудсменов. Свои предложения внес и я. Новый закон унифицировал механизмы защиты прав жителей различных регионов, установил единые стандарты правового регулирования деятельности омбудсменов. Теперь, например, региональный омбудсмен может обращаться в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан; в прокуратуру - с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Кроме того, уполномоченный по собственной инициативе может провести проверку при поступлении к нему информации о массовых и грубых нарушениях прав граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно защитить свои права.

Отмечу: согласно закону при осуществлении своих полномочий региональный омбудсмен независим от каких-либо госорганов и должностных лиц, а также неподотчетен им. Это позволяет в защите прав человека занимать независимую позицию.

- Когда звучат слова «защита прав человека», многие думают чуть ли не о политике. Но ведь в реальности основная часть поступающих к вам обращений касается совершенно земных, насущных проблем. К примеру, лидируют по количеству обращения, связанные с правом на жилище. Приведите примеры, какого рода проблемы из этой сферы вы помогаете решать ярославцам?

- Проблемы здесь самые разные - это и вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, предоставления (вернее, непредоставления) жилья льготным и нуждающимся категориям граждан, качество предоставляемого жилья, вечно актуальная сфера ЖКХ и многое другое. Недавно широкую общественную огласку получил случай с 33-летним Анатолием Писаревым. Он и его мать, проживавшие в одной квартире, оказались в трудной жизненной ситуации. Из-за болезни обоих, а также отсутствия достаточных средств возникли проблемы с сантехникой, появились долги за коммунальные услуги. В итоге управляющая компания перекрыла в квартире воду и канализацию, а Заволжская районная администрация подала иск в суд о выселении без предоставления другого жилья. Летом мать скончалась, но перед смертью успела сообщить о бедственном положении дальним родственникам. Те обратились за помощью к уполномоченному.

Я инициировал проверку обстоятельств дела, а юристы моего аппарата помогли родственникам Анатолия Писарева составить иск об отмене заочного решения суда. При этом его родственники и одноклассники наводили порядок в квартире, заменили сантехнику. Снова была подключена вода, разблокирована канализация. Я присутствовал при работе комиссии из сотрудников районной администрации и УК, которые убеждались, что квартира приводится в порядок. В результате Заволжская районная администрация отозвала свой иск о выселении из квартиры. Сейчас постепенно погашаются долги за коммунальные услуги.

- В данном случае речь идет о людях немощных, больных. Но только ли они нуждаются в защите?

- Конечно, нет. Например, ко мне поступают обращения от сотрудников правоохранительных органов, нуждающихся в предоставлении жилья и проживающих в служебных квартирах. «Люди в погонах» опасаются, что по завершении службы лишатся права на служебное жилье, но собственным еще обеспечены не будут. В соответствии с федеральным законом сотрудникам и пенсионерам МВД России предоставляется единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья в порядке очередности. Увы, очередь движется медленно, сейчас квартиры выделяются очередникам, вставшим на учет в 2012 году.

Мы постарались решить эту проблему на законодательном уровне. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Президенту России, и идея была поддержана. По поручению президента разработаны изменения в действующие законы. У сотрудников, которым предстоит выехать из служебных квартир, появится право на получение оплаты найма жилья до момента получения субсидий. Это коснется сотрудников МВД, МЧС и ФСИН, чей контракт закончился, но другого жилья в собственности или найме у них нет.

В особо острых случаях, когда проблему нужно решать незамедлительно, я прошу содействия у федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, и она обращается к руководству федеральных ведомств. Именно таким образом пришлось, например, действовать, чтобы обеспечить жильем многодетную семью пенсионера МВД - участника боевых действий, инвалида.

Обращения, поступившие к омбудсмену в 2020 г., по категориям прав

- Сергей Александрович, всем известна история со взрывом в жилом доме на ул. Батова. Неожиданным ее последствием стало возникновение проблем у других ярославцев. Насколько мы знаем, горожане обратились к вам…

- К сожалению, иногда из благих побуждений людям создают ненужные проблемы, нарушая их права. Мне приходится вмешиваться. Так произошло и на этот раз.

После трагедии на улице Батова во всех многоквартирных жилых домах Ярославля проверили газовое оборудование и вентиляционные каналы. В одном из домов на Ленинградском проспекте вентиляционная тяга в кухнях некоторых квартир была признана не соответствующей нормам, подачу газа прекратили «до устранения нарушений» - и здесь надо иметь в виду, что силами самих жильцов такого рода нарушения не устранить.

Я инициировал проверку законности действий по отключению квартир от газоснабжения и обратился в департамент государственного жилищного надзора, который обязан проверять деятельность организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Там по формальным причинам отказались проводить проверку, сославшись, в частности, на мораторий на проведение проверок юридических лиц в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции! В настоящее время газоснабжение домов восстановили, но я продолжаю держать ситуацию на контроле.

Кроме того, в сфере регулирования механизмов и тарифов на оказание гражданам услуг газоснабжения я тоже сделал ряд предложений, направив их Уполномоченному по правам человека в РФ.

- Сергей Александрович, как сказались на вашей работе ограничения, появившиеся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции? Сложнее ли стало для граждан обратиться к вам?

- Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, ограничив личные (очные) контакты граждан с представителями большинства государственных инстанций. Но сразу же после введения ограничительных мер я решил, что люди не должны почувствовать никаких ограничений в имеющихся у них возможностях защиты прав. Поэтому приходится адаптироваться к новым условиям. В аппарате уполномоченного мы организовали круглосуточную интернет-приемную, я принимаю жалобы не только на официальном сайте, но и на моих страницах в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, еженедельно провожу прием граждан в дистанционном формате, проводятся совместные приемы с различными ведомствами (пенсионный фонд, УФСИН, прокуратура) в формате видеоконференцсвязи. Как следствие, статистика за 11 месяцев 2020 года показывает значительный рост числа обращений ко мне по интернет-каналам, что говорит о востребованности таких форматов для жителей Ярославской области.

- Спасибо, Сергей Александрович. Успехов вам в наступающем году!

- Успехов хочется пожелать всем жителям Ярославской области. А еще - готовности защищать свои права. Мы готовы в этом помогать, для этого и работает институт государственной правозащиты. Наши контактные данные, полезную информацию и многочисленные примеры того, как защищаются интересы ярославцев в различных сферах, всегда можно найти на сайте Уполномоченного по правам человека в Ярославской области https://up76.ru