Для ярославского живодера просят ужесточить статью

Ярославцы обратились к депутату за помощью: они хотят, чтобы живодер из Ярославля был сурово наказан. ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Ярославцы требуют ужесточить статью, которую вменяют местному живодеру. К депутату областной Думы Елене Кузнецовой обратился неравнодушный горожанин, представляющий инициативную группу. Жители Ярославля до сих пор не могут забыть леденящую душу историю, которая произошла в мае во дворе дома №14 на проспекте Ленина.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали: взрослый мужчина зверски, с особой жестокостью убивает домашнего кота, нанося им удары о бетонную плиту. От этих кадров стынет кровь», - говорит Елена Кузнецова.

Живодера задержали, он даже не стал отрицать свою вину. Хозяйка ни в чем не повинного, который попался под руку нелюдю, написала заявление, полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и отпустила подозреваемого под подписку о невыезде.

«Самое страшное, что этот инцидент, как рассказал заявитель, не единичный. Со слов соседей и свидетелей, данный гражданин причастен к серии расправ над беззащитными животными: кулаками до смерти забил котенка, убил местную кошку, пытался перерезать горло уличному коту», - рассказывает депутат.

Не исключено, что он продолжит уничтожать живых существ. По мнению Елены Кузнецовой и хозяйки кота, в действиях ярославца усматриваются садистские методы. Но жалобы на мягкую квалификацию прокуратура Ленинского района уже отклонила.

«Мы не имеем права ждать, пока психическое расстройство и агрессия подозреваемого усилятся и направятся на человека. Неизвестно, чего можно ожидать от него в обществе уже завтра», - сказала Елена Кузнецова.

Она уже направила официальные запросы в СК и прокуратуру Ярославской области. Ситуация депутат обещает держать на личном контроле.

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