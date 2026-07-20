Приговор для виновников столкновения автобуса и поезда под Ярославлем вступил в силу

Погибли семь человек. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Трагедия случилась в апреле 2024 года на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Не имевший необходимых профессиональных навыков нетрезвый монтер пути Валерий Гришин, исполнявший обязанности дежурного по железнодорожному переезду, отключил шлагбаум. Из-за этого рейсовый автобус выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом «Архангельск – Москва».

Несмотря на экстренное торможение, примененное машинистом, столкновения избежать не удалось. В результате погибли водитель автобуса и шесть пассажиров.

Как выяснилось, к исполнению обязанностей дежурного по переезду Гришина допустил мастер дорожного линейного участка Михаил Барский.

Переславский районный суд признал Валерия Гришина виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть семи лиц, а также причинение крупного ущерба ОАО «РЖД» и ООО «Московская транспортная компания», совершенном в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 263 УК РФ), и приговорил его к восьми годам колонии-поселения.

Михаил Барский получил четыре года принудительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с технической эксплуатацией железных дорог, на два года.

Это решение было обжаловано. Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным, не подлежит изменению. Приговор вступил в законную силу.