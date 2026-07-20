В Угличском округе при пожаре погиб 70-летний мужчина

В пожаре под Угличем погиб 70-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В деревне Левайцово Угличского округа ночью 18 июля загорелся дом. Пожар тушили 14 спасателей на трех машинах, справиться с огнем удалось только через четыре с половиной часа.

При пожаре погиб 70-летний мужчина. Сейчас сотрудники СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку.

"В качестве наиболее вероятных причин возникновения пожара рассматриваются неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным регионального МЧС, огонь уничтожил дом в 54 квадратных метра и двор у дома.

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