В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

Фото: Правительство Ярославской области.
В Ярославле из-за перекрытия Московского проспекта в связи с атакой беспилотников изменили маршруты общественного транспорта.
Автобусы, которые следуют по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского и проспекту Фрунзе пока что ходят до Богоявленской площади, до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Транспорт, которые сейчас находятся на Московском проспекте, разворачиваются через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицу Гоголя, улицу Гагарина и двигаются в обратном направлении.
«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала», - сказал губернатор региона Михаил Евраев.
После того, как ограничения на Московском проспекте будут сняты, транспорт вернется на свои обычные маршруты.
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