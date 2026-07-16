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НовостиОбщество16 июля 2026 9:03

В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

Межмуниципальные автобусы пока находятся на автовокзале
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле изменили маршруты общественного транспорта.

В Ярославле изменили маршруты общественного транспорта.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле из-за перекрытия Московского проспекта в связи с атакой беспилотников изменили маршруты общественного транспорта.

Автобусы, которые следуют по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского и проспекту Фрунзе пока что ходят до Богоявленской площади, до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Транспорт, которые сейчас находятся на Московском проспекте, разворачиваются через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицу Гоголя, улицу Гагарина и двигаются в обратном направлении.

«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала», - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

После того, как ограничения на Московском проспекте будут сняты, транспорт вернется на свои обычные маршруты.

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