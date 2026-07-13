Житель Ярославля подменил ценник, чтобы сэкономить на покупке душа

Обманщик по дешевке пытался купить душевую систему. Фото: Георгий БРИНЧУК

Житель Ярославля пришел в крупный магазин стройтоваров и попытался оплатить на кассе самообслуживания товар с подмененным ценником.

В ходе разбирательства выяснилось, что 46-летний мужчина заранее снял ценник с коврика для собак за 3 тысячи рублей и переклеил на душевую систему стоимостью 23 тысячи рублей. Через пару дней он вернулся, чтобы оплатить покупку по заведомо заниженной цене, но был остановлен работниками.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на хитреца завели дело о мошенничестве.