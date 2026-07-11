Школьники из ЛНР отдыхают в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля.
Нынче в рамках федеральной образовательно-туристической программы «Университетские смены» в областной центр приехали 88 школьников из Луганской Народной Республики. .
Торжественная церемония открытия смены состоялась в Ботаническом саду университета. Гостей поприветствовал первый заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов.
Образовательная программа для учеников «Родина первых» включает лекции, практические занятия преподавателей университета и насыщенную культурную программу.