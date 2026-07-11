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НовостиОбщество11 июля 2026 10:14

Школьники из ЛНР отдыхают в Ярославле

Проект реализуется в ЯГПУ имени Ушинского уже пятый год подряд
Георгий БРИНЧУК
Школьники из ЛНР отдыхают в Ярославле.

Школьники из ЛНР отдыхают в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля.

Нынче в рамках федеральной образовательно-туристической программы «Университетские смены» в областной центр приехали 88 школьников из Луганской Народной Республики. .

Торжественная церемония открытия смены состоялась в Ботаническом саду университета. Гостей поприветствовал первый заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Образовательная программа для учеников «Родина первых» включает лекции, практические занятия преподавателей университета и насыщенную культурную программу.