17-летняя жительница Ярославля передала курьеру украшения на 3 млн рублей

В Ярославле арестовали курьера мошенников. Фото: Прокуратура Ярославской области.

В Ярославле взяли под стражу 18-летнего парня, который стал курьером у аферистов. Выполняя их задание, молодой человек заработал себе статью «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

В полицию обратилась семья, оставшаяся без ценных вещей и денег. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов связались с 17-летней девушкой, убедили ее забрать у матери украшения стоимостью более 3 миллионов рублей, и передать их курьеру. Вместе с ювелиркой девушка отдала и деньги – 400 тысяч рублей.

«Обвиняемый, представившись инкассатором, забрал у девушки имущество. Ювелирные украшения он сдал ломбард за 180 тысяч рублей, деньги перевел соучастникам», - сказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследует полиция. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

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