Акция «Веди родителей в музей» пройдет в Ярославской области

Владельцы "Пушкинских карт" могут купить билеты для родителей со скидкой. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославская область присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей». С 1 июля по 15 августа молодые люди, у которых есть «Пушкинская карта», могут купить билеты для родителей со скидкой в 10%. По скидке можно приобрести билеты в десять учреждений культуры.

В Ярославской области «Пушкинские карты» оформили 52425 человек. Они могут за счет государства ходить в музеи, театры, на концерты и выставки. Получить карту с балансом в пять тысяч рублей можно на портале Госуслуг.

Акция «Веди родителей в музей» пройдет в Ярославском художественном музее, Концертно-зрелищном центре, «Карабихе», областной научной библиотеке, Ярославском, Переславском и Рыбинском музеях-заповедниках, Угличском музее, Некрасовском районном краеведческом музее и Музее истории города Ярославля. Подробности – на сайтах этих учреждений культуры.

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