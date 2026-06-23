Ярославец зарезал собутыльника и вынес его тело в подъезд

Ярославец во время ссоры зарезал собутыльника. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские по горячим следам задержали ярославца, вероятно, причастного к убийству.

Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июня в квартире на Тепловом переулке. Предварительно установлено, что потерпевший и обвиняемый выпивали вместе, потом началась ссора и один из мужчин ударил другого ножом в грудь. Смерть наступила сразу же.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тело в подъезд, где его потом обнаружили соседи и сообщили в полицию.

В течение часа оперативники задержали возможного убийцу. Им оказался не раз судимый 41-летний мужчина.

"Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз", - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

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