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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:23

В Ярославле из-за электровелосипеда сгорели 5 балконов и повреждены 5 квартир

Крупный пожар произошел на улице Красноборской в Ярославле
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле из-за электросамоката произошел большой пожар.

В Ярославле из-за электросамоката произошел большой пожар.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В Ярославле в доме №37 на улице Красноборской 22 июня произошел крупный пожар. Сообщение поступило днем, на месте работали 25 спасателей на семи машинах.

По предварительной версии, загорелась аккумуляторная батарея электросамоката. Последствия этой технической неполадки оказались более чем серьезными. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но ремонт хозяину электросамоката и его соседям предстоит большой.

Сгорели пять балконов, повреждены пять квартир.

Сгорели пять балконов, повреждены пять квартир.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

"Огнем уничтожены и повреждены пять балконов на площади 18 квадратных метров, закопчены стены и потолки в пяти квартирах на общей площади 92 квадратных метра", сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

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