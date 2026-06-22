Власти назвали причины пожара на полигоне ТБО в Ростовском округе

В Ростовском округе продолжают тушить пожар на полигоне ТБО. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ростовском округе продолжают тушить пожар на полигоне ТБО, площадь которого сейчас составляет 1,26 гектара. На месте работают 20 машин, в том числе пожарные, насосная станция, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.

По предварительным данным, пожар начался из-за ненадлежащего состояния полигона. Ярославская межрайонная прокуратура и региональное министерство лесного хозяйства и природопользования проводят проверку.

"По ее результатам к собственнику будут приняты соответствующие меры реагирования вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Также ведется подсчет причиненного материального ущерба", – сказала и. о. министра Наталья Беляева.

Сотрудники МЧС, пожарно-спасательной службы и лесной охраны проливают очаги тления для их окончательной ликвидации и предотвращения повторного возгорания. На объект завозят и укладывают грунт. Благодаря этим мерам площадь тления поступательно уменьшается.

Чтобы не допустить скопления новых отходов, потоки машин с мусором распределены по полигонам в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах. В Ростовском округе Роспотребнадзор ежедневно мониторит состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне.

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