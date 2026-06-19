В летних кинотеатрах Ярославской области покажут сериал «Солдатская мать»

В ярославских парках покажут серила про воинов Великой Отечественной войны и их мать. Фото: Правительство Ярославской области.

С 19 по 21 июня в летних кинотеатрах, который открыты в городах Ярославской области, пройдут показы сериала «Солдатская мать» (16+). Это история женщины, потерявшей на войне всех своих сыновей. Через воспоминания главной героини раскрываются судьбы участников Великой Отечественной войны, их мечты, характеры и жизненный путь.

В Ярославле летний кинотеатр находится в парке на острове Даманском, в Рыбинске – в Городском сквере на Советской площади, в Ростове Великом – в Городском саду, в Переславле-Залесском – на Народной площади, в Угличе – в парке Победы.

Где находятся летние кинотеатры, а также афиши и время показов, можно узнать на официальных ресурсах округов. Площадки работают по пятницам, субботам и воскресеньям: в 16 часов для юных зрителей показывают мультфильмы, а в 20 часов – художественные фильмы для более взрослой аудитории.

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